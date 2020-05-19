В Нижегородской области начинают снимать ограничения по коронавирусу

В Нижегородской области начинают ослаблять ограничительные меры, связанные с распространением коронавируса. Соответствующий указ подписал губернатор Глеб Никитин.

Режим самоизоляции в регионе сохраняется, но вводятся некоторые послабления. В частности, увеличивается радиус и продолжительность прогулок - до 1000 метров от места проживания (вместо 300 метров) и до 2 часов в день (вместо часа). Также разрешаются занятия спортом и физкультурой на улице в течение двух часов в день. Совместно могут заниматься не более двух человек при соблюдении дистанции между ними и другими людьми не менее 5 метров.

В Нижегородской области смогут открыться объекты розничной торговли с отдельным входом и площадью зала до 400 метров. Примерка одежды и обуви по-прежнему запрещена. Также на этом этапе по решению муниципальных властей могут в обычном режиме открываться детские сады.

На следующем этапе снятия ограничений могут начать работу объекты уличной торговли и розничной с площадью до 800 метров. Снимутся все ограничения на прогулки, в том числе в парках и скверах. Возобновят работу спортивные сооружения для тренировок профессиональных спортсменов. Смогут открыться салоны красоты, парикмахерские, музеи, зоопарки (при условии ограничения количества посетителей). Но пока говорить о переходе ко второму этапу, со словам губернатора, еще рано.