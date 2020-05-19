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19.05.2020 20:35
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Премия за безработного

В Оренбурге ввели субсидии для работодателей
Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 106(8160)
В Оренбургской области работодателям за каждого трудоустроенного безработного будут платить "премии" - 18 000 рублей в месяц в течение полугода. При этом зарплата нового сотрудника должна быть не ниже МРОТ, а трудоустроить его должны на срок не менее года.

Власти надеются, что новая мера поддержки экономики, принятая региональным правительством, поможет выправить нынешнюю ситуацию на рынке труда, сложившуюся в период действия режима по сдерживанию пандемии. По состоянию на середину мая в Оренбургской области зарегистрировано почти 24 тысячи безработных - это почти вдвое больше, чем полтора месяца назад. Только с 9 апреля в министерство труда и занятости населения региона поступило 20 тысяч заявлений об увольнении.

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До конца мая область продолжает жить в режиме самоизоляции, но уже введен ряд послаблений, и деловая активность понемногу растет: в частности, возобновили работу стоматологии и торговые центры.

На выплату безвозвратных субсидий предпринимателям, которые будут трудоустраивать безработных оренбуржцев - и тех, кто зарегистрирован в службах занятости как ищущие работу, - областной бюджет готов направить порядка 300 миллионов рублей. Еще одно условие получение "премии" - заработная плата сотруднику должна выплачиваться вовремя. По предварительным оценкам, новая мера поддержки коснется порядка 4000 оренбуржцев, нуждающихся в трудоустройстве.

- Для людей, которые остались без работы, - это реальная возможность исправить ситуацию. А для предприятий - дополнительные ресурсы, и финансовые, и кадровые, - прокомментировал это решение губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Экономика Работа Занятость Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область

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