В Оренбуржье вдвое снизят ставку ЕНВД для малого и среднего бизнеса

Для того чтобы смягчить удар по экономике и сохранить рабочие места в условиях пандемии COVID-19 в Оренбуржье приняли дополнительные меры по поддержке бизнеса. В частности, в наиболее пострадавших отраслях ставку по единому налогу на вмененный доход (ЕНВД) для малого и среднего предпринимательства снизили вдвое - с 15 до 7,5 процента.

По данным минэкономразвития области, негативный эффект от пандемии и связанных с этим ограничений ощутили на себе более 18,2 тысячи оренбургских предприятий малого и среднего бизнеса. На сегодня в регионе действуют 33 меры финансовой, имущественной и административной поддержки хозяйствующих субъектов. Суммарно на эти цели будет направлено более 4,4 миллиарда рублей из областного и федерального бюджетов.

Многие предприниматели Оренбуржья уже воспользовались правом на кредитные каникулы. Так, соответствующие заявки в Сбербанк поступили от 439 бизнес-структур. По 386 из них уже приняты решения. Остальные заявки рассматриваются, причем эта процедура занимает не более пяти дней. Кроме того, Сбербанк выдал 31 займ по госпрограмме под ноль процентов годовых - для выплаты зарплаты в отраслях, наиболее пострадавших в период эпидемии. Банк ВТБ одобрил две заявки на кредитные каникулы и выдал 15 зарплатных кредитов с нулевой ставкой.

- Очень важно, чтобы эти меры федеральной поддержки использовались, - отметил Денис Паслер.

Лидер региона обратил внимание на то, что 107 обращений по реструктуризации кредита от оренбургских компаний банками отклонено и попросил повторно проверить каждый случай.

Региональный перечень мер поддержки бизнеса в период эпидемии коронавируса постоянно пополняется. Так, принято решение о снижении ставок по налогу на имущество для административно-деловых и торговых центров - при условии, если они понизят плату для арендаторов.

- Мы должны понимать эффективность каждой из мер: сколько компаний смогут ею воспользоваться, будет ли она работать на людей, - резюмировал Денис Паслер. - После тщательной подготовки комплекс региональных мер поддержки будет расширен. Мы понимаем, в какой ситуации оказался сейчас бизнес. Именно поэтому мы ищем баланс между режимом самоизоляции и продолжением работы областных предпринимателей - конечно, с соблюдением всех мер санитарной защиты.