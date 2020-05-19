Введение режима повышенной готовности в связи с распространением коронавируса, а также меры защиты, принятые на федеральном уровне, привели к росту зарегистрированной безработицы.

Об этом сообщил министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан. По последним данным регионального ведомства, число официально зарегистрированных безработных в Пензенской области перевалило за 11 тысяч человек. Это в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

- Стоит отметить, что темп роста достаточно сдержанный, к нему мы были готовы. Аналогичная ситуация сейчас наблюдается по всей стране, ее можно назвать предсказуемой и контролируемой. Несмотря на то что уровень регистрируемой безработицы с начала года увеличился с 0,8 до 1,7 процента от численности рабочей силы области, уровень общей безработицы, рассчитываемый по методике Международной организации труда, остался прежним и составляет не более 4,5 процента. Это свидетельствует о выравнивании ситуации на рынке труда и приближении регистрируемой безработицы к фактической.

Тех, кто потерял работу после 1 марта этого года и зарегистрировался в органах службы занятости, всего около двух тысяч человек. Основной поток обращений идет от граждан, длительное время фактически не работавших либо трудившихся без оформления отношений с работодателем. Портрет среднестатистического российского безработного сейчас такой: это женщина в возрасте от 30 до 40 лет, воспитывающая детей.

С 30 марта был увеличен с восьми тысяч до 12 130 рублей максимальный размер пособия по безработице. Помимо этого, потерявшим работу в период пандемии ввели пособие на детей - три тысячи в месяц. В сумме это оказалось больше, чем заработная плата на низкооплачиваемых должностях, которая соответствует МРОТ. Если еще недавно многими гражданами затраты времени и сил для получения минимального пособия по безработице в полторы тысячи рублей рассматривались как неоправданные, то теперь стало выгоднее встать на учет. Справка из центра занятости также полагается для получения многих детских пособий, а их размер тоже вырос.

Подхлестнул волну безработицы и максимально упрощенный порядок подачи заявлений через портал "Работа в России" для получения официального статуса и полагающихся пособий, который начал действовать с 9 апреля. Начиная с этого времени, службы занятости населения Пензенской области стали регистрировать до 500 обращений в сутки и перешли на режим работы с девяти утра до девяти вечера без выходных и праздников.

В минтруде Пензенской области прогнозируют, что основной прирост численности безработных, обусловленный проблемами в экономике, уже произошел. В дальнейшем ожидается стабилизация и последующее сокращение уровня безработицы, в том числе за счет активных мер поддержки производства. При этом дальнейшее развитие ситуации во многом будет зависеть от сроков окончания эпидемии коронавируса.

В соответствии с поручением Минтруда РФ ежедневно проводится мониторинг высвобождения работников предприятий и организаций всех форм собственности и неполной занятости. По данным за четыре месяца 2020 года, в связи с ликвидацией организаций либо сокращением численности трудящихся было уволено порядка 500 человек. На сегодня, по сведениям ключевых отраслевых министерств, массовых увольнений не предполагается.

Несмотря на рост безработицы, в период пандемии региональный банк вакансий не опустел, а желающих найти реальную работу больше не стало. Работодателями заявлено более девяти тысяч свободных рабочих мест. В Пензенской области имеется около 300 вакансий для водителей с разным уровнем подготовки. В первую очередь требуются права на управление грузовым транспортом - это связано с растущим спросом на доставку товаров по онлайн-заказам. Нужны водители каров для работы в распределительных центрах и на складах. Требуются водители и в поликлиниках и больницах для доставки врачей. Они сейчас чаще стали приезжать к пациенту на дом. На региональном рынке труда отмечается спрос на швей, медсестер, слесарей, трактористов. Заработная плата по этим вакансиям варьирует от 16 до 35 тысяч рублей.