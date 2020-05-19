Новости

На Чукотке скончался первый пациент с COVID-19 10:32
В Саратове умер шестимесячный ребенок с коронавирусом 10:30
Когда нужно уступать машине, поворачивающей под "зеленую стрелку" 10:28
Исследование: Популярность США быстро падает в Германии 10:26
"Аэроэкспресс" отменил большинство поездов до Шереметьево 10:23
На трассе Курган-Тюмень задержали пьяную мать за рулем 10:20
Министр природных ресурсов Хакасии самоизолировался на две недели 10:18
На Ставрополье за сутки скончались три человека с коронавирусом 10:14
Путин напомнил о разрушительных последствиях попустительства национализму 10:12
На Урале отменили оправдательный приговор директору птицефабрики 10:10
Еще 2583 пациента вылечились от коронавируса в Москве 10:09
Apple отказалась предоставлять данные со своих устройств властям США 10:07
Из-за вспышки COVID-19 в смоленском доме престарелых уволена чиновница 10:06
Названы самые популярные сферы услуг на самоизоляции 10:05
В Уфе уволилась главврач больницы, где произошла вспышка COVID-19 10:03
Япония опять заявила о своих претензиях на Курилы 09:59
Чубайс из-за падения цен на нефть напомнил о ковбойской поговорке 09:57
Депутата думы Уссурийска заподозрили в избиении сотрудницы аппарата 09:52
На Урале уволенная за откровенные фото педагог проиграла апелляцию 09:50
В Тюмени врачи помогли мужчине с вылезшим наружу кардиостимулятором 09:43
Видео: Пьяный мужчина открыл стрельбу из окна дома в Москве 09:30
Военные развернули в Красноярском крае госпиталь для борьбы с COVID-19 09:26
Россияне на самоизоляции стали активнее жертвовать на благотворительность 09:20
МЧС приступает к массовой дезинфекции соцобъектов в Дагестане 09:18
На Южном Урале число жертв пандемии достигло 22 09:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" покажет видеоинтервью с председателем Совета Ассоциации волонтерских центров
"РГ" покажет видеоинтервью с председателем Совета Ассоциации волонтерских центров
Зачем кукол стали использовать в ресторанах и на стадионах
Зачем кукол стали использовать в ресторанах и на стадионах
В "РГ" - видеоинтервью о единовременных страховых выплатах медработникам
В "РГ" - видеоинтервью о единовременных страховых выплатах медработникам
19.05.2020 09:52
Проект: В регионах

Пособие выше зарплаты

Безработица ударила по женщинам с детьми
Текст: Наталья Саванкова (Пенза)
Российская газета - Экономика Поволжья № 105(8159)
Введение режима повышенной готовности в связи с распространением коронавируса, а также меры защиты, принятые на федеральном уровне, привели к росту зарегистрированной безработицы.

Об этом сообщил министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан. По последним данным регионального ведомства, число официально зарегистрированных безработных в Пензенской области перевалило за 11 тысяч человек. Это в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Фото: iStock
ЦБ: Безработица в России выросла в марте до 4,6 процента

- Стоит отметить, что темп роста достаточно сдержанный, к нему мы были готовы. Аналогичная ситуация сейчас наблюдается по всей стране, ее можно назвать предсказуемой и контролируемой. Несмотря на то что уровень регистрируемой безработицы с начала года увеличился с 0,8 до 1,7 процента от численности рабочей силы области, уровень общей безработицы, рассчитываемый по методике Международной организации труда, остался прежним и составляет не более 4,5 процента. Это свидетельствует о выравнивании ситуации на рынке труда и приближении регистрируемой безработицы к фактической.

Тех, кто потерял работу после 1 марта этого года и зарегистрировался в органах службы занятости, всего около двух тысяч человек. Основной поток обращений идет от граждан, длительное время фактически не работавших либо трудившихся без оформления отношений с работодателем. Портрет среднестатистического российского безработного сейчас такой: это женщина в возрасте от 30 до 40 лет, воспитывающая детей.

С 30 марта был увеличен с восьми тысяч до 12 130 рублей максимальный размер пособия по безработице. Помимо этого, потерявшим работу в период пандемии ввели пособие на детей - три тысячи в месяц. В сумме это оказалось больше, чем заработная плата на низкооплачиваемых должностях, которая соответствует МРОТ. Если еще недавно многими гражданами затраты времени и сил для получения минимального пособия по безработице в полторы тысячи рублей рассматривались как неоправданные, то теперь стало выгоднее встать на учет. Справка из центра занятости также полагается для получения многих детских пособий, а их размер тоже вырос.

Подхлестнул волну безработицы и максимально упрощенный порядок подачи заявлений через портал "Работа в России" для получения официального статуса и полагающихся пособий, который начал действовать с 9 апреля. Начиная с этого времени, службы занятости населения Пензенской области стали регистрировать до 500 обращений в сутки и перешли на режим работы с девяти утра до девяти вечера без выходных и праздников.

Фото: Сергей Михеев/РГ
В Москве появились новые вакансии из-за коронавируса

В минтруде Пензенской области прогнозируют, что основной прирост численности безработных, обусловленный проблемами в экономике, уже произошел. В дальнейшем ожидается стабилизация и последующее сокращение уровня безработицы, в том числе за счет активных мер поддержки производства. При этом дальнейшее развитие ситуации во многом будет зависеть от сроков окончания эпидемии коронавируса.

В соответствии с поручением Минтруда РФ ежедневно проводится мониторинг высвобождения работников предприятий и организаций всех форм собственности и неполной занятости. По данным за четыре месяца 2020 года, в связи с ликвидацией организаций либо сокращением численности трудящихся было уволено порядка 500 человек. На сегодня, по сведениям ключевых отраслевых министерств, массовых увольнений не предполагается.

Несмотря на рост безработицы, в период пандемии региональный банк вакансий не опустел, а желающих найти реальную работу больше не стало. Работодателями заявлено более девяти тысяч свободных рабочих мест. В Пензенской области имеется около 300 вакансий для водителей с разным уровнем подготовки. В первую очередь требуются права на управление грузовым транспортом - это связано с растущим спросом на доставку товаров по онлайн-заказам. Нужны водители каров для работы в распределительных центрах и на складах. Требуются водители и в поликлиниках и больницах для доставки врачей. Они сейчас чаще стали приезжать к пациенту на дом. На региональном рынке труда отмечается спрос на швей, медсестер, слесарей, трактористов. Заработная плата по этим вакансиям варьирует от 16 до 35 тысяч рублей.

Филиалы РГ Средняя Волга ПФО ПФО Пензенская область Пособия по безработице

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Путин напомнил о разрушительных последствиях попустительства национализму
Правительство продлило электронные больничные работающим пенсионерам до 29 мая
Трамп перечислил условия для дальнейшего финансирования ВОЗ
Рябков: Россия встревожена ростом напряженности между США и Китаем
Экономисты сочли отказ Швеции от введения карантина неэффективным