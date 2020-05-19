В Пензенской области ввели новые доплаты сотрудникам больниц

В Пензенской области решили поддержать материально не только медицинских работников, но и сотрудников больниц, которые в силу должностных обязанностей так или иначе контактируют с коронавирусом и испытывают дополнительную нагрузку. Это лаборанты, судмедэксперты, дезинфекторы, водители спецавтотранспорта, а также буфетчицы, уборщицы и костелянши.

Все они получат доплату в зависимости от должности. Ее размер составит 23,8 тысячи рублей для специалистов с высшим немедицинским образованием, 11,9 тысячи рублей - среднему и шесть тысяч рублей - младшему медицинскому и вспомогательному персоналу. Размер выплат установлен с учетом НДФЛ.

Соответствующего проект постановления правительства опубликован на официальном сайте ведомства и проходит процедуру согласования.

Ранее стимулирующую доплату за выполнение особо важных работ в регионе получили 1 572 работников среднего и 327 младшего медицинского персонала, 610 водителей скорой помощи. Как сообщили в региональном минздраве, все федеральные средства за апрель доведены до медработников в полном объеме.

- Мы не считали часы, минуты, проведенные с больными, у нас дополнительные выплаты медикам начислены с того дня, как с ковидом начала работать первая в регионе больница, - пояснила врио министра здравоохранения Пензенской области Оксана Чижова.