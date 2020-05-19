В Прикамье число погибших пациентов с COVID-19 выросло до 32

В Пермском крае зафиксированы еще три летальных случая у пациентов с коронавирусом. Таким образом количество умерших с диагнозом COVID-19 в регионе увеличилось до 32 человек.

Как пояснили корреспонденту "РГ" в региональном минздраве, заражение коронавирусной инфекцией было выявлено посмертно у пациентов 52, 77 и 84 лет. В настоящее время причины их смерти уточняются.

Напомним, общее число инфицированных коронавирусом в Пермском крае сегодня достигло 1125 человек. Ежесуточный прирост больных составил 4,8 процента.