В Прикамье паводок затопил Строгановские палаты

Небывалое половодье в Пермском крае затопило уникальный музей-заповедник "Усолье Строгановское". Об этом сообщила администрация музея.

В строгановских палатах хранится более четырех тысяч различных экспонатов. Чтобы спасти те из них, что попали в зону затопления, в музей прибыли все сотрудники.

- Переносили все в сухое место, - говорит Елена Вшивкова, директор музея-заповедника "Усолье Строгановское". - Никогда такого не было раньше, вода на территорию музея зашла.

Сейчас вода начала уходить, сегодня уровень реки Камы опустился на два сантиметра, но опасность подтопления остается.

Напомним, что в этом году в Пермском крае зафиксирован рекордный паводок, были затоплены дома в нескольких районах.