Как уже рассказывала "Экономика ПФО" ("Распил продолжается" от 7.05.2020), с прошлого года идут скандалы, связанные с вырубкой муниципальными предприятиями деревьев в городе. После того как в целях экономии чиновники закрыли специализированное предприятие "Садово-парковое", сохранение зеленых насаждений доверено специалистам из структур, занимающихся городским освещением и ремонтом дорог. Все это сначала приводило к варварскому опиливанию деревьев "до телеграфного столба", с прошлого же года муниципальные службы взялись за их снос целыми улицами.

В мэрии утверждают, что вырубают только старые и сухие деревья, которые представляют угрозу для горожан. Однако на деле сносят подряд все: и больные, и здоровые. Освобожденные от зелени тротуары в центре города начали превращать в новые парковочные места. Как считает депутат Госдумы Валерий Рашкин, таким образом муниципальные чиновники готовятся к введению платных парковок в городе.

В течение всего нескольких месяцев городские власти получили представление о нарушении закона при сносе зеленых насаждений сначала от Волжского природоохранного прокурора, а теперь и из городской прокуратуры.

Как отметили в горпрокуратуре, в Саратове не проведена инвентаризация зеленых насаждений, отсутствуют проекты их реконструкции и дендроплан, кроме того, при опиловке деревьев нарушаются Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах РФ, принятые Госстроем России. Не проводятся в Саратове и мероприятия по сохранению деревьев.

Депутат Госдумы Валерий Рашкин считает, что так муниципальные чиновники готовят введение платных парковок в городе

- Прокуратура требует от главы города устранить нарушение закона, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Между тем в мэрии прошла встреча главы города Михаила Исаева с представителями общественности. Они напомнили о нескольких особенно вопиющих случаях. В частности, профессор Саратовского государственного аграрного университета Ольга Сокольская рассказала, как деревья спилили у школы N 17 на улице Наумовской, где они укрепляли склон от оползней. На улице Московской высаженные прошлой осенью на месте спиленных деревьев саженцы засохли. И такое происходит сплошь и рядом. Главное же, маленькие саженцы, даже если приживутся, полноценными деревьями, очищающими воздух, дающими тень жарким летом и спасающими город от пыли, станут только через много лет.

Как сообщили корреспонденту "РГ" участники встречи, по сути, она оказалась безрезультатной. Мэр отказался принять главное предложение общественников - приостановить вырубку и опиловку зеленых насаждений до тех пор, пока не начнут действовать понятные и прозрачные правила по уходу за ними в городе.

Сейчас представители общественности и журналисты собирают подписи за введение моратория на снос деревьев в Саратове.

Против тотального выпиливания зеленых насаждений выступили также ряд депутатов городской думы и областная Общественная палата. Председатель Общественной палаты Борис Шинчук считает, что в городе из-за массовой вырубки деревьев складываются "абсолютно некомфортные и, возможно, опасные для здоровья" горожан условия.