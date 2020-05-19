В Татарстане колледжам разрешили перейти к очной форме обучения

С 19 мая в Татарстане разрешили колледжам частично приступить к очному обучению. Соответствующий приказ министерства образования выпустило накануне.

В документе указано, что из-за режима самоизоляции возникла проблема проведения практических работ, которые должны выполняться студентами непосредственно в мастерских, лабораториях и производственных участках. Поэтому татарстанские чиновники, опираясь на рекомендации министерства просвещения РТ, разрешили колледжам приступить к очной форме обучения отдельных структурных частей профессиональных образовательных программ.

Но при этом, руководство учебного учреждения должно проанализировать эпидемиологическую ситуацию в своем муниципалитете, а при организации учебного процесса необходимо соблюдении всех профилактических и противоэпидемиологических мер. Срок окончания учебного года для системы среднего профессионального образования завершается 30 июня.