В Татарстане в квартире нашли тела матери и ребенка

Страшную находку обнаружили 19 мая в Альметьевске. В квартире одного из домов нашли тело восьмилетнего мальчика с признаками насильственной смерти в виде следов удушения, а также его 38-летней матери.

Тела обнаружил пришедший домой отец мальчика. При этом дверь квартиры была заперта изнутри. Следствие предполагает, что женщина могла покончить жизнь самоубийством, поскольку в квартире была найдена записка, по всей видимости оставленная матерью мальчика

Следственный комитет РФ по РТ возбудил уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". В данный момент устанавливаются все обстоятельства происшедшего, уточнили в СК.