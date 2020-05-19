Вятским бюджетникам грозит выселение из служебного жилья

Первой о том, что бюджетники получили уведомления от новых собственников о немедленном выселении, сообщила на своей странице в Facebook актриса Кировского драмтеатра Елена Одинцова.

"Почему я об этом пишу? Потому что три квартиры по этой программе правительства Кировской области получили работники нашего театра. Вот так сидят люди спокойно "на самоизоляции", а в это время тихонько, в самый "карантинный" период, квартиры, в которых они живут, продали другому собственнику. Почему люди, которые были "облагодетельствованы" правительством, сейчас должны оказаться на улице? Кто будет нести ответственность за "государственные программы" по обеспечению служебным жильем врачей, учителей и работников культуры и искусства Кировской области?"

На это сообщение откликнулась областная прокуратура, которая начала проверку по факту продажи 100 квартир, построенных по программе "Служебное жилье".

Ситуация действительно выглядит странной. Начиная с того, что 100 квартир в Кирове и Котельниче были проданы в рамках процедуры банкротства АО "Кировская региональная ипотечная корпорация" (КРИК) за 60 миллионов рублей, или по 600 тысяч рублей в среднем за квартиру, что примерно в два раза ниже рыночной стоимости.

Эти квартиры были построены в рамках областной программы "Служебное жилье". Собственником квартир тогда являлась ипотечная корпорация - "дочка" регионального правительства. Бюджетникам обещали, что пока они соблюдают условия договора (вовремя платят за квартиру и так далее), их никто не выселит, если они даже выйдут на пенсию. Но в 2018 году по иску "Объединенного резервного банка" КРИК была признана банкротом, а принадлежащие ей квартиры выставили на торги, где их "оптом" купила предприниматель из Ульяновской области.

На просьбу "РГ" прокомментировать ситуацию в правительстве области кратко сообщили, что все "под контролем и бюджетники выселяться не будут". Какая-то ясность появилась после того, как получившие квартиры по программе "Служебное жилье" встретились с председателем правительства области Александром Чуриным.

- Сейчас в рамках судебного производства наложены ограничительные меры на любые сделки с квартирами. То есть новые собственники не имеют права распоряжаться имуществом до завершения судебных разбирательств, - пообещал чиновник.

Первое рассмотрение дела в арбитражном суде об оспаривании продажи служебного жилья назначено на середину июля.

В то же время правительство области сообщило о том, что рассматривает и "возможность выкупа работниками социальной сферы используемых квартир". Правда, пока неизвестно, какую цену выставит новый владелец.