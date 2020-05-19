Власти Саратовской области повторно запретили прогулки и спорт

Власти Саратовской области повторно запретили прогулки и одиночные занятия спортом на улице. Причина такого решения - рост выявленных случаев коронавируса, рассказал председатель правительства области Александр Стрелюхин.

"Введенные 12 мая послабления режима самоизоляции для жителей мы вновь должны отменить. Мера вынужденная", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

До 31 мая в области ограничена работа объектов торговли. Жителям разрешено ходить в ближайший магазин, в аптеку и выгуливать животных. На карантин закрыты Краснокутский, Самойловский и Новоузенский районы, а также же села Черкасское, Спасское и Озерное. Всего в Саратовской области лабораторно подтвержден 1 871 случай заражения COVID-19, в том числе 117 за последние сутки.