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19.05.2020 02:52
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Власти Саратовской области повторно запретили прогулки и спорт

Власти Саратовской области повторно запретили прогулки и одиночные занятия спортом на улице. Причина такого решения - рост выявленных случаев коронавируса, рассказал председатель правительства области Александр Стрелюхин.

Фото: Пресс-служба мэрии Москвы
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"Введенные 12 мая послабления режима самоизоляции для жителей мы вновь должны отменить. Мера вынужденная", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

До 31 мая в области ограничена работа объектов торговли. Жителям разрешено ходить в ближайший магазин, в аптеку и выгуливать животных. На карантин закрыты Краснокутский, Самойловский и Новоузенский районы, а также же села Черкасское, Спасское и Озерное. Всего в Саратовской области лабораторно подтвержден 1 871 случай заражения COVID-19, в том числе 117 за последние сутки.

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