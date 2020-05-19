Александр Усс лично контролирует ситуацию на Олимпиадинском ГОК

Губернатор края Александр Усс провел в Северо-Енисейском районе заседание оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

В межведомственном заседании приняли участие члены правительства края, представители Министерства обороны РФ, правоохранительных органов и МЧС края, руководство ПАО "Полюс", Роспотребнадзора по Красноярскому краю, Северо-Енисейского района.

По данным Роспотребнадзора, в настоящее время в населенных пунктах Северо-Енисейского района заражение коронавирусной инфекцией не зафиксировано, все случаи относятся к территории АО "Полюс Красноярск".

Как отметил генеральный директор ПАО "Полюс" Павел Грачев, в настоящее время первичные тесты выявили коронавирус у 866 человек Олимпиадинского горно-обогатительного комбината, диагноз Роспотребнадзор подтвердил почти у 400 сотрудников. Всего на ГОКе работают порядка 6 тысяч человек. Предприятие проводит сплошное тестирование работников, что позволяет разделить заболевших и здоровых сотрудников.

Работникам с положительным результатом обеспечен карантин. 118 человек со средней и тяжелой степенью заболевания направили в медицинские организации в территориях края, Красноярскую клиническую больницу, Федеральный Сибирский научно-клинический центр ФМБА России. Кроме того, сегодня из Северо-Енисейской больницы выписаны первые двое выздоровевших.

"Олимпиадинский ГОК работает в нормальном режиме. Все сотрудники, не находящиеся на карантине, продолжают выполнять свои обязанности. Противодействие инфекции ведется очень слаженно. Предприятие при этом работает не только на оснащение внутреннего госпиталя и подготовку дополнительных койко-мест на промплощадке, но и доукомплектовывает необходимым оборудованием краевые лаборатории и медучреждения для своевременного и качественного оказания медицинской помощи", - рассказал Павел Грачев.

Как отметил Александр Усс, с самого начала распространения коронавирусной инфекции руководство компании предпринимало все меры для защиты здоровья сотрудников, однако этого оказалось недостаточно.

"Сегодня здесь развернуто порядка 1,5 тысячи мест для возможной госпитализации, общее количество медперсонала будет доведено до 200 человек. Ситуация в вахтовом поселке довольно сложная, но вполне контролируемая. На территории находится достаточное количество представителей разных сил и ведомств, чтобы стабилизировать ситуацию и не допустить ее распространения за пределы вахтового поселка", - сказал глава региона.

В настоящее время на территории Олимпиадинского ГОК развернут временный инфекционный госпиталь (в помещениях клуба, спортзала, общежития). На месте работают медики краевых учреждений здравоохранения, Федерального Сибирского научно-клинического центра ФМБА России, больницы РЖД.

Готовятся площадки для возведения на территории ГОК палаточного городка на 180 мест с использованием имущества краевого резерва. Завезен пиломатериал, монтируются стеллажи, тротуары, санузлы, подводится электричество.

Кроме того, по просьбе губернатора края Министерство обороны РФ оперативно перебрасывает в Северо-Енисейский район личный состав и специальную военную технику для оказания помощи в предотвращении распространения коронавирусной инфекции. Военнослужащие в районе вахтового поселка Олимпиадинского ГОК (бывший поселок Еруда) разворачивают полевой лагерь на 1000 мест (с возможностью увеличения до 2000 мест). Также в Красноярский край переброшен мобильный госпиталь на 100 койко-мест. Для их размещения подготовлены площадки.

С 19 мая сводный отряд Минобороны России приступит к дезинфекционным, лечебно-диагностическими противоэпидемическим мероприятиям на территории предприятия.

Всего от Вооруженных Сил РФ в Северо-Енисейский район привлечены свыше 200 военнослужащих, в том числе 77 врачей и младших медицинских специалистов, около 100 единиц специальной военной техники.

По итогам заседания губернатор подчеркнул, что сейчас основная задача обеспечить надлежащий уровень карантина в вахтовом поселке, а также завершить полное разделение потоков здоровых, контактных и зараженных людей на территории предприятия.

"Необходимо максимально обеспечить лечение заболевших на месте, за исключением тяжелых случаев, чему поможет разворачиваемый военными палаточный лагерь на 1000 человек. Все люди должны относиться к этому с пониманием, с учетом серьезности сложившейся ситуации", - пояснил Александр Усс.