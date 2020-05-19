Министр природных ресурсов Хакасии самоизолировался на две недели

Министр природных ресурсов и экологии Хакасии Сергей Арехов ушел на самоизоляцию после того, как у одного из его подчиненных был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом сообщается на сайте правительства республики.

Уточняется, что помимо министра, на самоизоляцию отправились еще четыре сотрудника ведомства.

В конце марта на самоизоляцию уходил глава региона Валентин Коновалов, поскольку летел в одном самолете с инфицированной пассажиркой. В апреле по две неделе отбыли в своих квартирах вице-премьер республиканского правительства и трое министров.

По данным республиканского оперштаба по борьбе с коронавирусом, на 19 мая в Хакасии выявлено 25 новых случаев (общее число заболевших - 667), под медицинским наблюдением находится 1909 человек, из них 22 - в обсерваторе. Получают лечение 403 человека.