Новосибирский ученый рассказал об особенностях мутации коронавируса

Вирус COVID-19 мутирует, но по мере распространения не становится более патогенным. Об этом сообщил "Интерфакс" руководитель отдела экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Шестопалов.

По мнению специалиста, если исходить из открытых сведений о заболеваемости в разных странах, развитие пандемии можно назвать медленным, учитывая данные о людях, переносящих инфекцию в легкой форме или без каких либо симптомов. Впрочем, в последнем случае ученый отмечает подмену понятий.

- О бессимптомном носительстве говорят, если человек подхватил вирус, симптомов у него нет, но он выделяет вирус в течение длительного времени, например, полгода, - отмечает Александр Шаповалов. - Для COVID-19 просто преждевременно говорить о том, что возможно бессимптомное носительство, нет соответствующих исследований.

Борьба с коронавирусом как в России, так и в остальном мире, по мнению эксперта, послужит развитию сети лабораторий для изучения свойств различных патогенов. Это положительно скажется на биологической безопасности в будущем.