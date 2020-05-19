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Проект: В регионах

"Россети" обеспечат надежное электроснабжение сибирских курортов

Энергетики компании "Россети Сибирь" готовы обеспечить надежное электроснабжение всех туристических и курортных объектов федерального и регионального значения с массовым пребыванием людей, а также инфраструктуры зон отдыха в период летнего сезона 2020 года.
Фото: "Россети Сибирь" Фото: "Россети Сибирь"
Фото: "Россети Сибирь"

Всего на территории девяти регионов Сибири и Дальнего Востока насчитывается 140 курортных зон. Из них пять - федерального значения, 61 - регионального значения и 74 детских летних лагеря. Главными туристическими местами на территории присутствия компании "Россети Сибирь" традиционно являются Байкал, Алтай и Республика Хакасия: там сконцентрировано самое большое число курортов, санаториев и пансионатов.

В настоящее время по поручению главы группы компаний "Россети" Павла Ливинского энергетики всех регионов уделяют особое внимание сетям, снабжающим электроэнергией санатории, курорты и летние детские оздоровительные лагеря.

В этом году в связи с угрозой коронавируса и закрытием внешних границ ожидается рост нагрузки на отечественные курорты.

"Безусловно, подготовка сетей к летнему туристическому сезону - это ежегодная традиционная история, однако в этом году ситуация особая. Как будет возможность, россияне поедут на российские курорты. Это наш Алтайский край и Горный Алтай, Бурятия, Хакасия… Базы отдыха и пансионаты должны быть готовы к тому, чтобы принять отечественных туристов. Поэтому сейчас нами проводятся внеплановые осмотры всех электросетевых объектов, которые задействованы в схемах внешнего электроснабжения баз отдыха, пансионатов, курортов и детских лагерей отдыха. Устраняем возникшие замечания. На территории нашего присутствия находятся почти полторы сотни объектов", - сообщил генеральный директор "Россети Сибирь" Павел Акилин.

На особый контроль в "Россети Сибирь" взято обеспечение надежного электроснабжения курортных зон с 1 июня и до конца сентября.

Пресс-релиз предоставлен департаментом по связям с общественностью компании "Россети Сибирь"

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