В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь

Предварительный прогноз на первый летний месяц вполне благоприятный, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

В пределах климатической нормы погода ожидается в Псковской, Смоленской, Брянской областях, на всей территории Амурской области, в Хабаровском крае, на Камчатке. Холоднее обычного июнь может быть в Приморье и на юге Сахалина. На один-два градуса теплее климатической нормы ожидается июнь в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, в Западной Сибири (в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях), в центральных районах Красноярского края, на севере Иркутской области, на большей части Якутии, в Магадане и на Чукотке.

В Москве и Подмосковье в начале месяца среднесуточная температура обычно +15,6 градуса, а в конце месяца воздух прогревается еще на градус-другой. Это значит, что ночью температура воздуха - плюс 10 градусов, а днем - от 20 градусов и выше.

"В этом году получается, что июнь может оказаться теплее: температура будет плюс 10-15 градусов по ночам и плюс 20-25 градусов днем. При похолоданиях температура может понижаться по ночам до плюс 4-9 градусов, а днем быть не больше плюс 15 градусов", - уточнила Паршина. Примерно такая же ситуация в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях.

Самый холодный июнь бывает на востоке Северо-Западного округа - в Республике Коми, восточной половине Архангельской области, в Ненецком округе. По ночам там 8-13 градусов тепла, а днем 17-22 градуса. При похолоданиях возможны ночные заморозки.

На юге Центрального округа (в Воронежской, Липецкой, Белгородской областях) июнь обычно уже жаркий. Дневная температура может повышаться до +22…+27 градусов, а в отдельные дни до +32 градусов. В Самарской и Саратовской областях воздух прогревается до +28 градусов.

На юге Уральского округа примерно такая же температура, как и в центре России: днем 21-26 градусов. На юге Дальнего Востока ночью около 10 градусов, днем 20-25 градусов.

В районах, где ожидается преобладание антициклонов, осадков будет мало. Речь о центре, востоке Северо-Западного округа, Поволжье, Нижнем Поволжье и республиках Северного Кавказа. Дефицит осадков предполагается почти на всей территории Якутии, кроме юго-восточных районов, а также на севере Чукотки, на западе Амурской области.

Много дождей будет в Иркутской области, южных районах Красноярского края, в Хабаровском крае, на Сахалине и на Камчатке. На Дальнем Востоке погоду испортят циклоны с моря, которые принесут много дождей.

В Гидрометцентре подчеркивают, что уточненный прогноз на июнь выйдет в последних числах мая.