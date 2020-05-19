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19.05.2020 16:06
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Новосибирске реализуют уникальный проект развития застроенных территорий

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В Новосибирске продолжается реализация программы "Развитие застроенных территорий" (РЗТ). В августе и начале осени этого года ключи от квартир получат жильцы многоквартирного дома (МКД), возведенного строительной компанией "Союз-Инвест" (входит в группу "Союз", созданную в Барнауле) на улице Ленинградской, 322 в Октябрьском районе.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть со специалистами профильных департаментов и руководством района побывал на объекте и ознакомился с проектом. Работы на площадке идут полным ходом. Практически остались благоустроительные и отделочные работы.

Семиподъездный дом разной этажности - от 10 до 17 этажей - с полногабаритными квартирами менее чем за два года вырос на месте ветхого и аварийного жилья. Современный жилой комплекс получил название "Революция". Представители компании-застройщика отмечают, что это неслучайно - здесь применен "революционный" подход. Застройщик не только расселяет жителей ветхих домов, но и решает еще одну очень важную для Новосибирска проблему - обманутых дольщиков.

Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска
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- Это уникальный для Новосибирска проект. Мы решаем две серьезные для нашего города проблемы - расселение новосибирцев из аварийного жилья, используя возможности программы РЗТ, и обманутых дольщиков. В свое время эта территория была отдана под строительство жилого дома, однако застройщик оказался недобросовестным и в итоге обанкротился. Собрав с граждан деньги, а это около 60 миллионов рублей, он так и не приступил к строительным работам. Это крайне тяжелый случай, связанный с обманутыми дольщиками. Тогда мэрия вместе с застройщиком объединила усилия в двух направлениях: "Союз-Инвест", выиграв в 2017 году муниципальный аукцион на земельный участок площадью около двух гектаров в рамках программы РЗТ, взялся за решение еще и проблемы обманутых дольщиков, - рассказал о ситуации Анатолий Локоть.

Благодаря такому нестандартному подходу и комплексному решению проблемы 83 обманутых дольщика получили жилье. Еще 119 человек, проживавших в 38 квартирах в пяти домах барачного типа, справили новоселье. Мэр отметил, что такой опыт можно будет рассмотреть при реализации других проектов, но пока он единичен.

Директор "Союз-Инвеста" Сергей Отмашкин рассказал главе города, что компания реализует в Новосибирске несколько проектов жилой застройки - дома "Олимпийский" и на улице Одоевского, комплекс "Акварельный". Также здесь построен собственный комбинат по производству железобетонных изделий.

При строительстве дома на Ленинградской применены современные технологии и материалы, что позволило увеличить высоту потолков до 2,74 метра, улучшить естественный свет в квартирах. Использованы композитный материал, который более пожаробезопасен, и технология, при которой утеплитель крепится снаружи панелей. Это позволит в будущем без серьезных затрат проводить ремонт дома. Вентиляционные решетки и слив конденсата встроены в централизованную систему, благодаря чему внешний вид здания не изуродован кондиционерами.

Фото: Татьяна Кравченко

В жилом комплексе предполагается создание комфортной и благоустроенной среды на придомовой площадке. Впервые на одной территории будут размещены зоны для маленьких детей и спокойного отдыха, горка для велосипедистов и велосипедные дорожки, воркаут, универсальная спортивная площадка и другое.

Анатолий Локоть поручил руководителям Октябрьского района заранее проработать вопрос по обеспечению детей новоселов местами в детских садах и школах. После заселения дома и без того густонаселенный район прирастет почти 500 семьями, которые должны быть уверены в том, что их дети смогут посещать дошкольные и школьные учреждения, находящиеся поблизости.

- Реализация программы РЗТ в городе продолжается. Она хороша тем, что наравне с бюджетными деньгами есть возможность использовать средства застройщиков. Это наш отработанный механизм. Мэрия помогает участникам программы решать административные и организационные вопросы. При реализации программы РЗТ не должно быть никаких бюрократических проволочек, - отметил мэр.

Анатолий Локоть подчеркнул, что в городе должна быть здоровая конкуренция между строительными компаниями. И если приходит застройщик из другого субъекта и предлагает качественное решение и лучшие условия для жителей, то от этого город только выигрывает.

Справка "РГ"

В Новосибирске на сегодняшний день остается 53 проблемных объекта, строительство которых ведется с привлечением средств инвесторов - участников долевого строительства. Как сообщил заместитель начальника управления строительства и инженерного обеспечения мэрии Александр Колмаков, половина из них находятся в высокой степени готовности и имеют в виде активов свободные квадратные метры. "Семнадцать объектов - с более сложной экономикой, по ним готовятся решения, - отметил Колмаков. - В этом году планируется ввести в эксплуатацию шесть проблемных объектов, включая жилой комплекс на улице Тульской, дом № 10 на улице Декабристов, активно идет строительство дома № 201/3 по улице Бориса Богаткова".

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