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19.05.2020 20:15
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Золотая лихорадка

В вахтовом поселке открылся второй полевой госпиталь
Текст: Золик Мильман (Красноярск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 106(8160)
Уже забрезжившие в мае надежды красноярцев на ослабление ограничений едва ли не в одночасье обрушило экстренное сообщение: на золотодобывающем предприятии в Северо-Енисейском районе - вспышка COVID-19.
Военнослужащие монтируют полевой госпиталь. Фото: РИА Новости Военнослужащие монтируют полевой госпиталь. Фото: РИА Новости
Военнослужащие монтируют полевой госпиталь. Фото: РИА Новости

Сначала среди вахтовиков АО "Полюс Красноярск", работающих на Олимпиадинском горно-обогатительном комбинате, лабораторно подтвердились 89 случаев. Затем - 101. Спустя три дня тревожная цифра выросла до 269. И вот последние данные Роспотребнадзора: коронавирус выявлен у 805 сотрудников ГОКа.

Напомним: раньше бригады, прибывающие со всех концов России для несения вахт на золоторудном месторождении, квартировали в общежитиях Еруды, где в свое время прописался предприниматель Михаил Прохоров. После ликвидации поселка базовой для шести тысяч работников стала соседняя Промзона. При этом режим временного проживания остался прежним - беспрецедентно строгим. Посторонний сюда не попадет. Перемещения "своих" в свободное время недопустимы (да и некуда в этих суровых местах перемещаться). Спиртное - любое! - под жесточайшим запретом.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Некоторые регионы вынуждены вернуть строгие меры самоизоляции

Производственный, в том числе дисциплинарный механизм выверен до абсолютной точности. Как вирус преодолел многоуровневые "кордоны" - аэропортов вылета и местные? На этот вопрос еще предстоит ответить. Известно лишь, что вахты из разных регионов страны доставляли не рейсовыми бортами, а чартерами. В апреле компания "Полюс" первой в крае начала проводить тесты на наличие COVID-19 в Красноярске. Дальше, на ГОК могли отправиться только сотрудники с отрицательным результатом.

После выявления первого положительного стали тестировать абсолютно всех корпоративных пассажиров. Одновременно ограничили въезд и выезд с ГОКа: домой могли отбыть только здоровые люди. Специалисты надзорного ведомства подчеркивают: очаг ограничен золотопромышленной "зоной", в населенных пунктах района заражение коронавирусной инфекцией не зафиксировано.

Прилетевший в райцентр глава Красноярского края Александр Усс провел межведомственное заседание оперативного штаба с участием членов регионального правительства, руководителей ПАО "Полюс" и муниципалитета, представителей Министерства обороны РФ, правоохранительных органов, МЧС и Роспотребнадзора.

По просьбе губернатора оборонное ведомство страны оперативно перебросило в район около 100 единиц спецтехники, свыше 200 военнослужащих, в том числе 77 врачей и младших медицинских специалистов. Монтируется лагерь на 1000 мест с возможностью увеличения их до 2000. Завтра полевой госпиталь примет первых пациентов.

- Предприятие функционирует бесперебойно. Все, кто не находится на карантине, продолжают выполнять свои обязанности. При этом мы не только оснащаем внутренний госпиталь и готовим дополнительные койко-места на промплощадке, но и доукомплектовываем необходимым оборудованием краевые лаборатории и больницы для своевременного и качественного оказания медицинской помощи, - сообщил "РГ" гендиректор компании "Полюс" Павел Грачев.

Задача дня - максимально обеспечить лечение инфицированных на месте. На территории ГОКа - в помещениях клуба, спортзала, общежития - за счет края развернут мобильный инфекционный 400-местный госпиталь и разбит палаточный обсерватор на 200 человек. Завезен пиломатериал, монтируются стеллажи, тротуары, санузлы, подводится электричество. Общее количество медперсонала будет доведено до 200.

- Предпосылки для разъединения больных и здоровых работников созданы, четкая схема маршрутизации налажена. Ситуация довольно сложная, но вполне контролируемая. Сил для того, чтобы в течение ближайшей недели стабилизировать ее, не допустить распространения за пределы вахтового поселка, достаточно, - заверил "РГ" глава региона.

Кстати

Вспышки коронавирусной инфекции среди вахтовиков отмечены и на севере Приангарья. На объектах Иркутской нефтяной компании в Усть-Куте и на Вернинском золоторудном месторождении в Бодайбинском районе, где введен карантин, инфицировано уже 180 работников.

В вахтовом поселке развернуты палаточные обсерваторы, рассчитанные на 1000 и 200 человек. Фото: РИА Новости
С места события

Десант военврачей

Вот что рассказал корреспонденту "РГ" по телефону начальник медслужбы Центрального военного округа полковник Анатолий Калмыков. Вместе со специалистами военно-полевого госпиталя он сейчас находится в поселке Урда.

Очаг коронавируса выявлен в детской больнице Нижневартовска

- Еще при формировании на базе медицинской роты мобильного инфекционного госпиталя мы добавили в его временный штат специалистов, необходимых для работы с больными коронавирусом. Включили, в частности, инфекционистов и анестезиологов-реаниматологов, которые ранее в течение месяца прошли соответствующую подготовку в Военно-медицинской академии. Сейчас госпиталь укомплектован 15 врачами, 30 медсестрами и другими специалистами, в том числе по лабораторным исследованиям. Всего 77 медработников. С гражданскими коллегами заранее договорились, что наш госпиталь займется пациентами с легкой и средней тяжестью заболевания. Выявлять и лечить их наши врачи способны: для этого в госпитале есть необходимое оборудование. Тяжелых больных будут эвакуировать в больницы Красноярска и еще двух городов. А в наше инфекционное отделение, думаю, сразу положат сто пациентов. По плану госпиталь должен быть готов к их приему в пятницу. По факту, считаю, это можно будет сделать уже завтра. Вообще народ у нас подобрался "тертый". Многие прошли "горячие точки", не раз разворачивали полевые госпитали и в более суровых условиях. Поэтому подгонять никого не приходится. Но штатной такую командировку тоже не назовешь. Один 300-километровый марш по сибирскому бездорожью и паромная переправа через Енисей чего стоят. Поселок Еруда расположен среди тайги, медведи кругом бродят. Ничего, площадку под госпиталь в карьере выбрали, быстро ее расчистили, укатали, начали палатки расставлять. Благо они пневмокаркасные - фактически за сутки 85 штук собственными силами установили. Средств защиты и всего необходимого привезли столько, что сможем как минимум работать автономно месяц. Надеюсь, что за это время эпидемиологическая обстановка в поселке станет легче. Сейчас она достаточно напряженная.

Подготовил Юрий Гаврилов

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