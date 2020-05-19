Видео: В небе над Красноярском пролетел метеорит

Небесное тело, которое наблюдали в ночь на вторник жители Красноярского края и Хакасии, - метеорит. Об этом рассказал "РГ" директор Астрономической обсерватории ИГУ Сергей Язев.

- Астрономических событий, подобных этому, в мире ежегодно фиксируются десятки, - отметил он. - Это стало возможным благодаря наличию большого количества камер наблюдения и видеорегистраторов.

Явления эти, по словам ученого, достаточно хорошо изучены, что позволяет делать однозначные выводы.

- Осенью 2016 года над Иркутской областью наблюдалась аналогичная картина: зеленоватое свечение, которое постепенно белело и потом погасло. Это значит, что в атмосферу Земли вошло небесное тело до полуметра в диаметре и весом до 100 кг. Раскалившись до высоких температур при прохождении верхних слоев атмосферы, оно разрушилось и погасло на высоте 20-30 км. Если что-то и долетело до поверхности Земли, то это, скорее всего, кусочки размером с кулак. Атмосфера нас в очередной раз защитила - если бы нечто подобное произошло на Луне, был бы сильнейший удар и большой кратер, - констатировал ученый.