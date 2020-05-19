В регионе во время пандемии коронавируса продолжили работать 182 крупных предприятия, признанные системообразующими. Специальным постановлением главы республики на них не стали распространять карантинные ограничения, хотя на заводах действует масочный режим и соблюдаются все меры предосторожности.

Корреспондент "РГ" поговорил с директорами трех предприятий из этого списка и узнал, с какими проблемами столкнулись компании и как эпидемия повлияла на их работу. Как выяснилось, часть предпринимателей начала готовиться к надвигающейся волне кризиса заранее, благодаря чему их компании переживают пандемию относительно легко и без крупных потерь. В числе таких организаций - НПО "Баспик".

Завод занимается выпуском микроканальных пластин, которые являются основным компонентом приборов ночного видения, а также используются в космической отрасли. Кроме этого, на предприятии ведется масштабная научная работа. А недавно здесь начали реализовывать крупный инвестиционный проект расширения производства. На заводе работает 320 человек, а его валовая выручка за 2019 год составила 500 миллионов рублей.

- В конце января нам стало ясно, что наступает новый период в экономике государства и он продлится долго, - рассказывает директор Сослан Кулов. - Поэтому мы создали чрезвычайный штаб по защите персонала и завода от последствий эпидемии. Заранее начали закупать защитные медицинские маски, костюмы и оборудование. Когда возник дефицит, у нас уже все было. Из 320 сотрудников -45 человек в возрасте 65 лет, их отправили по домам - на изоляцию. Также еще около 100 человек перевели на удаленную работу - по месту жительства. Все получили задания и трудились дома. Зарплату никому не урезали. В кабинетах поставили УФ-излучатели, с помощью которых обеззараживали помещения. Наши конкуренты - предприятия в Китае и Западной Европе - временно приостановили работу, поэтому некоторые их клиенты стали обращаться к нам. Так что благодаря новым заказчикам мы даже немного увеличили поставки. Думаю, что в этом году выпустим продукции более чем на 500 миллионов рублей, превысив выручку 2019-го.

Алагирский завод сопротивлений, выпускающий резисторы для оборонной промышленности, из-за карантина не функционировал всего пять дней. И лишь потому, что в Алагире, где он располагается, временно прекратил движение общественный транспорт. Сотрудники попросту не могли добраться до места.

На осетинский завод микроканальных пластин начали обращаться клиенты закрывшихся аналогичных предприятий из Китая и Европы.

- Сейчас мы работаем в прежнем режиме, - рассказывает директор завода Анатолий Сопоев. - Заказы сократились на 10-15 процентов, но все договоренности мы выполняем, и госконтракт в том числе. У нас трудится 165 человек, персонал не увольняли и зарплаты не урезали. У нас достаточно большая задолженность по налогам, с финансовой точки зрения предприятие находится не в лучшей форме, хотя и входит в госкорпорацию "Ростех". Сроки уплаты налогов не перенесли, и они легли на нас тяжелым бременем. Если бы сейчас удалось получить кредит или субсидию хотя бы на 1,5 миллиона рублей, это здорово бы облегчило наше положение. Эпидемия и карантин усугубили проблемы предприятия, но не подорвали его деятельность.

Часть компаний не смогла получить кредиты в банках на развитие ранее начатых проектов, и от них пришлось отказаться, а это упущенная прибыль. Так, предприятие "Фундук Алании" реализует инвестиционный проект создания в Северной Осетии крупной плантации фундука. Орехи планируется поставлять на кондитерские фабрики Италии, с которыми уже заключен контракт. Фундуковый сад и производственные мощности компании расположены рядом с селением Лескен в 82 километрах от Владикавказа. Сейчас площадь посадок составляет 80 гектаров, первый урожай получен. В этом году планировалось заложить еще 200 гектаров.

- Когда началась эпидемия и ввели карантин, мы как раз закладывали маточник, где с использованием капельного орошения будут выращиваться саженцы, - рассказывает директор фирмы Багаутдин Гаджиев. - Но заводы, которые должны были поставить нам оборудование, закрылись. В итоге высаживать деревья пришлось вручную, без техники, поливать и ухаживать за растениями - тоже. А вы представляете наши объемы? Расходы, которые по планам должны были составить три миллиона рублей, выросли до 10 миллионов. Кроме этого, на таможне застряла техника, которую заказывали из-за рубежа. Так, сорвалась высадка других саженцев. Ущерб и недополученная прибыль составили еще около 40 миллионов. Кроме того, мы не смогли получить кредит, банк ушел на карантин. А в сельском хозяйстве хороша ложка к обеду: не получил вовремя технику, не имеешь оборотных средств на закупку ГСМ и прочего, не провел посадку вовремя - считай все, год выпал, предприятие осталось без урожая. Согласно нашим подсчетам, общий ущерб, который понесла компания, приближается к 100 миллионам рублей.

- Региональный план поддержки бизнеса существенно расширяет федеральные льготы и преференции. Надеемся, что благодаря этому предпринимателям удастся сократить издержки, - отмечает омбудсмен по защите прав предпринимателей Северной Осетии Тимур Медоев. - Ожидаем, что в ближайшее время региональный перечень мер поддержки будет дополняться с учетом реального положения дел и мнения бизнес-сообщества. В этот непростой период стараемся ориентировать предпринимателей на поиск механизмов развития. Кризис - это время перегруппироваться, найти новые варианты продвижения своей продукции. .

Справка "РГ"

В Северной Осетии в число системообразующих вошли предприятия агропромышленного комплекса, строительства, радиоэлектронной промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, легкой промышленности, здравоохранения, пищевой и перерабатывающей промышленности, транспорта и другие. Они оказывают существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность в регионе.

По словам руководителя комитета по занятости населения РСО - Алания Альбины Плаевой, все системообразующие организации должны быть зарегистрированы на портале "Работа в России". Это обязательное условие получения финансовой поддержки со стороны государства.

Правительство Северной Осетии тоже поддерживает бизнес. Освобождены от уплаты аренды на период режима повышенной готовности те предприятия, которые арендуют недвижимость или землю, находящуюся в госсобственности. Благодаря докапитализации расширены возможности Фонда микрофинансирования малых и средних предприятий РСО - Алания: максимальная сумма беспроцентного займа на выплату заработной платы увеличена с 300 до 500 тысяч рублей, максимальный размер займа для приоритетных отраслей вырос с трех до пяти миллионов рублей. Процентная ставка в случае получения займа на пополнение оборотных средств снизилась с четырех до двух.

- Скорректирован пакет законопроектов о предоставлении в 2020 году льгот на налог на имущество организаций, транспортный налог, по УСН, ставки снижены на 75 процентов. В большинстве районов принято решение об освобождении от арендных платежей за муниципальное имущество и подготовлены проекты решений об освобождении от местных налогов, в основном на 50 процентов, - сообщил 15 мая на заседании регионального Штаба по устойчивому развитию экономики в условиях коронавирусной инфекции министр экономического развития Северной Осетии Казбек Томаев. - Мы считаем необходимым освобождение от местных налогов до конца года по аналогии с республиканскими. По этому вопросу будем еще дополнительно работать с муниципалитетами.

Кстати

На 17 мая 2020 года одно предприятие республики вошло в федеральный перечень системообразующих - это завод "Победит", крупнейший производитель тугоплавких металлов и твердых сплавов в России.

Компании, включенные в российский перечень, могут претендовать на субсидии на возмещение затрат, связанных с производственной деятельностью. Им могут предоставить отсрочку (рассрочку) уплаты налогов и авансовых платежей, кроме НДПИ и акцизов, в случае снижения доходов на 10 процентов и более. При падении выручки более чем на 50 процентов компании могут получить рассрочку на срок до пяти лет. Им готовы предоставить госгарантии по кредитам или облигационным займам, взятым на развитие основной производственной деятельности и капитальные вложения, а также на погашение ранее взятых кредитов на эти цели.

Чтобы попасть в федеральный перечень, компания не должна являться иностранным юридическим лицом, доля иностранного участия в уставном капитале не должна превышать 50 процентов (исключение может быть сделано по решению Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики). Специалисты проанализируют ее финансово-хозяйственную деятельность и финансовую устойчивость в соответствии с порядком, утверждаемым минэкономразвития РФ.

На дату подачи заявления о предоставлении поддержки у компании не должно быть недоимки по налогам и сборам, задолженности по иным обязательным платежам на сумму более 10 тысяч рублей, а также просрочки возврата в федеральный бюджет прежде полученных средств.