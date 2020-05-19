В Ставропольском крае до 24 мая продлили режим самоизоляции. Сейчас для перемещения жителей по территории региона требуются спецпропуска. Однако предприниматели постепенно возвращаются к обычной работе. Корреспондент "РГ" выяснил, кто из представителей малого бизнеса и самозанятых на удаленной работе открыл для себя дальнейшие перспективы в сложный период застоя.

Елена Щаева первой в Ставрополе стала организовывать популярные сейчас паб-квизы - викторины, которые проводят в пабах и барах. Платные игры проходили каждый вторник в одном из пивных ресторанов города. Они помогали привлекать в заведения клиентов в будние дни, когда посещаемость не такая высокая. Однако с началом эпидемии коронавируса и периода самоизоляции от встреч пришлось отказаться.

- Мы работаем по франшизе. Наш головной офис, предвидя скорый ввод карантина и самоизоляции в регионах, решил разработать онлайн-формат игр. Так появилась электронная площадка для проведения квизов, - рассказывает Щаева.

Это стало вынужденной мерой, чтобы сохранить хоть какой-то доход. На игры в пабе приходило в среднем около 70 человек, онлайн-площадку посещает гораздо меньше клиентов. Те, кто участвовал в квизе офлайн, не захотели играть на "удаленке". Однако нет худа без добра, так как уже сейчас можно говорить, что у компании увеличилась аудитория. Раньше в команды собирались друзья или коллеги из одной компании, сейчас же среди участников больше семей.

- Мы ждем, когда снимут все ограничения и к нам вернутся наши постоянные игроки, но в то же время рассчитываем, что останутся те, кто хочет играть онлайн. Как показывает практика, эти две аудитории практически не пересекаются. Да, мы потеряли часть дохода, так как игры в баре стоят дороже. Но мы открыли для себя новый формат.

Примечателен и такой момент. Чтобы запустить онлайн-квиз, владельцам пришлось заказать разработку цифровой площадки. По словам ставропольца Артема Громова, который работает в IT-индустрии, на март действительно пришелся шквал заявок от заказчиков на разработку тех или иных продуктов. Таким образом, можно говорить об определенной экономической цепочке, которая возникла из-за пандемии.

Ситуация заставила бизнесменов задуматься, что нового они смогут предложить своим клиентам, когда эпидемия пройдет

- Многие поняли, что нужно срочно адаптироваться к изменившимся условиям и уходить в онлайн. У некоторых были уже готовые продукты, к примеру сайты, но требовалось их доделать так, чтобы продавать с их помощью товары и услуги, пока вся страна сидит в самоизоляции. А некоторые заказывали разработку цифровых продуктов с нуля. У нас число таких клиентов резко выросло, - рассказал Громов.

По его словам, предприниматели вкладывали последние средства, чтобы удержаться на плаву.

- Ситуация заставила бизнесменов задуматься, что нового они смогут предложить своим клиентам, когда эпидемия пройдет, как дальше осваивать рынок и не потерять того, что удалось наработать за последние два месяца, - считает Громов.

Он также добавил, что на IT-индустрии, как и следовало ожидать, коронавирус сказался в меньшей степени. Офис, который снимала его компания в центре Ставрополя, пришлось покинуть. Но разработчики цифровых продуктов привыкли работать на "удаленке", поэтому проблем не возникло.

А вот Марине Карамовой, преподавателю иностранных языков, переучиваться пришлось на лету. Онлайн-уроки она никогда не проводила.

- Было тяжело. Особенно вначале. Но это скорее результат первого испуга, ведь клиентов у меня не стало в одночасье. И я сделала то, на что не решалась годы - начала вести уроки через интернет. Понятно, что конкуренция серьезная. Предложений море. Но первый шаг я все же сделала, - улыбается Марина.

Она рассказывает, что учеников у нее пока немного. И средств едва хватает, чтобы обеспечивать себя самым необходимым.

- Но теперь я стала более уверена в завтрашнем дне. Все идет к тому, что ограничения будут постепенно снимать. А значит, я снова смогу посещать учеников. Тем не менее небольшую наработанную базу клиентов в интернете я буду и дальше расширять.