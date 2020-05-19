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Проект: В регионах

Халяльный цыпленок

Птицеводческие комплексы Ставрополья ищут возможность увеличить экспорт
Текст: Юркова Анна (Ставропольский край)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 105(8159)
Производство мяса птицы в регионе в первом квартале 2020 года достигло 100,5 тысячи тонн - это на три процента больше, чем за тот же период 2019-го. Такой динамике способствовали как повышенный спрос на цыплят-бройлеров - основу большинства блюд домашней кухни, так и увеличивающийся ассортимент продукции.

Согласно оценкам экспертов российского Центра агроаналитики, внутренний рынок уже насыщен данной продукцией. К тому же в этом году ее производство может побить все рекорды, достигнув 5,1 миллиона тонн, что значительно превышает потребность отечественных покупателей. Разгрузить его сможет только экспорт.

Фото: iStock
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- На птицеводческих комплексах региона сформирован полный цикл - от производства до реализации продукции из мяса птицы, - сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Сергей Талалаев. - На предприятиях занимаются содержанием родительского стада, инкубацией, изготовлением кормов, выращиванием цыплят-бройлеров, переработкой, маркетингом, организацией складской и транспортной логистики. Основным экспортером является компания "Ставропольский бройлер", входящая в группу агропредприятий "Ресурс" - она производит 83 процента мяса птицы в крае (308 тысяч тонн в год).

Основной рынок сбыта - страны Ближнего Востока, для которых специально разрабатывают линейку продуктов халяль (их производство осуществляется в соответствии с канонами ислама). При производстве соблюдаются определенные правила. В прошлом году компания отправила на экспорт 56 тысяч тонн, и сейчас не сбавляет обороты. В апреле, несмотря на карантинные сложности и закрытие границ, предприятие отгрузило 12,5 тысячи тонн продукции в 14 стран, в том числе 5,2 тысячи тонн в Китай, где уже планомерно снимаются все ограничения. По словам представителей группы компаний, это стало возможным благодаря отлаженной логистике, а также государственной поддержке - часть затрат на транспортировку продукции за рубеж компенсируется из федерального бюджета.

Однако увеличение производства мяса птицы на Ставрополье связано с реализацией новых инвестиционных проектов. Так, в Изобильненском городском округе заработал птицеводческий комплекс "Агрогруппа Баксанский Бройлер", который сейчас выпускает более 18 тысяч тонн мяса цыпленка в год. В перспективе мощность планируется довести до 30 тысяч тонн.

Фото: iStock
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- Мясо курицы - прежде всего социальный продукт, который включен в потребительскую корзину всех стран мира, так как он доступен по цене и обладает хорошими вкусовыми качествами, - говорит руководитель коммерческого отдела комплекса Мансур Мусафаров. - Птицеводы учитывают среднестатистическое душевое потребление в разных государствах. К примеру, американец ест в 2,5 раза больше мяса цыпленка-бройлера (около 70 килограммов в год), чем россиянин. В связи с тем, что внутренний рынок перенасыщен, основные производители экспортируют до 40 процентов продукции за границу. В этой ситуации работающий в отрасли малый бизнес чувствует себя более комфортно. Основные наши потребители - соседние регионы, в особенности Крым, где развита сфера услуг. Но в нынешних условиях, конечно, оптовые цены упали - в среднем килограмм тушки бройлера уходит за 90 рублей.

Сейчас ставропольских птицеводов привлекают рынки Ирана, Армении и Азербайджана. Однако, чтобы быть конкурентоспособными в плане цены, необходимо наладить отечественную комбикормовую промышленность. Пока российские корма уступают по качеству зарубежным, поэтому до половины используемых птицеводами кормов составляет закупочное зерно.

Похожая ситуация складывается и с выращиванием индейки. На Ставрополье работает крупная компания "Агро-Плюс" с замкнутым циклом производства, которая в прошлом году реализовала 16 тысяч тонн мяса индейки. В 2020-м предприятие собирается увеличить мощности и одновременно расширить линейку продукции за счет строительства завода колбас.

Фото: Виктор Драчев/ТАСС
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- В целом наш рынок стабильный, хотя себестоимость производства выросла, так как поднялись цены на зерновые компоненты из-за колебания курса доллара. Оптовая цена филе грудки сейчас три евро (250 рублей) за килограмм, - сообщил генеральный директор компании Андрей Альчаков. - Но индейка всегда относилась к продукции высокого ценового сегмента. Причины - значительные затраты на выращивание и более сложные технологии содержания. Для сравнения: чтобы получить один килограмм тушки цыпленка, необходимо 1,4 килограмма комбикорма, а индейки - 2,5. Кроме того, промышленное инкубационное яйцо реализуется в среднем за 1,5-2 евро. В ближайшее время на Ставрополье нидерландская компания планирует начать инвестиционный проект выпуска инкубационных яиц. Для создания же отечественных промышленных тяжелых кроссов потребуется не одно десятилетие.

Срок хранения охлажденного мяса ставропольской индейки - девять суток, что позволяет поставлять его во все регионы СКФО и ЮФО, а также в Москву и Санкт-Петербург. Часть продукции реализуется через федеральные продуктовые сети и собственные магазины. Что касается экспорта, то здесь владельцы небольших птицекомплексов пока осторожничают, хотя тоже отмечают, что его основой должен стать именно халяльный товар.

Между тем

По данным ФГБУ "Центр Агроаналитики", главным импортером российского мяса птицы в этом году стал Китай: экспорт в эту страну достиг в стоимостном выражении восьми миллионов долларов. Основные поставщики - производители Ставропольского края (2,6 миллиона долларов), Московской области (1,9 миллиона), Брянской области (1,8 миллиона) и Краснодарского края (0,9 миллиона). Основной рынок сбыта - страны Ближнего Востока, для которых специально разрабатывают линейку продуктов халяль

Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

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