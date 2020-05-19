Стало известно, какие объекты первыми продезинфицирует МЧС в Дагестане

Большой отряд из 140 человек МЧС России уже завтра приступит к работе по масштабной дезинфекции в республике Дагестан. Ожидается, что за сутки 26 единиц специальной техники преодолеют расстояние до Махачкалы и тут же частично выдвинутся в районы и аулы.

Об этом стало известно сегодня сразу после того, как сводный отряд МЧС двумя колоннами выдвинулся из под Ростова-на-Дону и из подмосковного Ногинска.

В пресс-службе ведомства напомнили, что группировка специалистов и техники сформирована и направлена в рамках поручения президента РФ.

"Данные мероприятия проводятся в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в субъекте. Специалисты МЧС России будут проводить масштабную дезинфекцию лечебных и образовательных учреждений, объектов социального обслуживания, зданий и сооружений транспортной инфраструктуры", - сказано в сообщении пресс-службы.

Детальнее первоначальный план работы обрисовал заместитель начальника Донского спасательного центра Михаил Ложков.

"Аттестованные специалисты продезинфицирует в Дагестане медицинские учреждения, детские площадки, парки и остановки. Для дезинфекции спасатели используют только растворы, созданные по рецептуре Роспотребнадзора и официально разрешенные для использования на территории РФ", - сообщил подполковник МЧС.

Дезинфицировать придется даже отдаленные аулы, потому что там также зафиксированы случаи заболеваний. К сожалению, население республики недооценило опасность вируса и не соблюдало нормы предосторожности и режим изоляции. Предположительно инфекция проникла на территорию Дагестана после того, как в Москве и прилегающих с ней районах начали болеть и умирать выходцы из республики. На их похороны с выражениями соболезнований поехали родственники и знакомые. Вернувшись домой, они и привезли заразу, прежде всего в Махачкалу. После того, как люди стали болеть в столице, к ним в больницы и на похороны стали приезжать родственники из отдаленных сел. Так вирус довольно распространился по всей республике. В конце концов власти с сожалением вынуждены были констатировать, что национальные традиции способствовали масштабам настоящего национального бедствия в Дагестане.

Поэтому сил местного управления МЧС не хватило и понадобилось привлекать дополнительную группировку.