В Чечне ученые республиканского научно-исследовательского института сельского хозяйства совместно с коллегами из Москвы обогатили дикорастущую на территории региона черемшу (местное название "медвежий лук") селеном - одним из важнейших для организма микроэлементом.

С января по апрель черемша превращается в один из главных ингредиентов едва ли не всех чеченских блюд Фото: Саид Царнаев/РИА Новости

Черемша, можно сказать, национальный чеченский продукт. Именно поэтому с ее помощью, а также с помощью других популярных в регионе продуктов намерены решить проблему дефицита селена. Обогащают растения селенатом натрия. В сухом виде это порошок белого цвета. Его разводят в воде и опрыскивают насаждения.

- Результаты лабораторных исследований подтверждают, что обогащенное селенатом натрия растение может уже сейчас быть рекомендовано в качестве функционального продукта питания населению региона, - сообщила один из авторов исследования проблемы селенодефицита в Чечне Зарема Амагова.

Работа велась совместно с главным научным сотрудником Федерального научного центра овощеводства Надеждой Голубкиной. Вместе они выяснили, что у жителей Чечни - серьезный дефицит селена, который является мощным антиоксидантом и помогает бороться с онкологическими, сердечно-сосудистыми и другими заболеваниями.

- Жители республики в период с 1994 по 2009 год в связи c нестабильной социально-экономической и политической ситуацией находились в состоянии длительного оксидантного стресса, что впоследствии вызвало всплеск сердечно-сосудистых, онкологических и эндокринных заболеваний, ослабление иммунной системы. Также к тяжелым последствиям указанного периода относятся засоление и загрязнение почв нефтепродуктами и тяжелыми металлами, нарушение плодородия и эрозия почв, - говорит Амагова.

По ее словам, с помощью селената натрия проблему можно решить, но нужна государственная программа оздоровления населения республики. Не помешало бы и появление факультета элементологии в Чеченском госуниверситете, где бы занялись разработкой функциональных продуктов питания. Ученые же сейчас ищут партнеров среди аграриев, которые бы подключились к проекту обогащения селеном продукции АПК.

Ученые ищут среди аграриев партнеров, которые бы подключились к проекту обогащения селеном продукции АПК

- Мы занимаемся созданием эффективного и доступного функционального продукта питания и надеемся в этом году завершить работу. Затем необходимо получить патент. И далее нужно найти сельхозпредприятие, которое будет выращивать и обрабатывать продукты, - поясняет Амагова.

Пилотным продуктом станет черемша - популярный ингредиент большинства чеченских блюд. Это растение и без селена обладает целым рядом полезных свойств - снижает артериальное давление и уровень инсулина, обладает антимикробным и противовоспалительным действием, помогает при простудах, дерматитах и язвах, заживляет раны.

- Расчет показывает, что со 100 граммами свежих проростков черемши жители Чеченской Республики получают 49 миллиграммов аскорбиновой кислоты, или 70 процентов суточной нормы витамина, 177 миллиграммов полифенолов, около двух граммов хорошо усваиваемых сахаров и около 8,5 грамма минеральных веществ, - уточнила Амагова.

Кроме того, исследователи провели опыты и обогатили селеном другие важные сельскохозяйственные культуры, в том числе кукурузу, томаты, чеснок, репчатый лук, огурцы. Как было установлено, обогащение селеном томатов повышает уровень содержания в них витамина С, сахаров, каротиноидов. А опыт на чесноке и луке репчатом дал возможность улучшить антиоксидантные свойства растений, используя арбускулярно-микоризные грибы.

Справка "РГ"

Селен - элемент, который человек получает с пищей. Им богаты телятина, баранина, морепродукты. Рацион питания с постоянным содержанием перечисленных продуктов может поддерживать в организме нормальный уровень селена. Однако, как правило, человеку не всегда удается получить в достаточном количестве этот микроэлемент - слишком мало его содержание в продуктах. Биологически активные добавки, содержащие неорганический селен (селенат натрия), нежелательно употреблять из-за плохой усвояемости и токсичности. БАДы с органическими формами селена очень дороги, и не каждый может себе их позволить.

Кстати

В Чечне вот уже второй год подряд проходит гастрономический фестиваль черемши - Honk-Fest. В 2020-м он собрал более 20 тысяч человек и стал международным - в нем приняли участие гости из Грузии и Азербайджана. Прошел он в начале весны. Именно в это время в республике начинается сбор медвежьего лука. Сейчас культивированием этого растения в регионе никто не занимается. Собирают только дикорастущую черемшу. Стоит килограмм деликатеса около 650 рублей (такова цена очищенного и промытого продукта). Для сельских жителей это существенная прибавка к семейному бюджету. Свежесобранную черемшу можно купить дешевле. Продают ее в селах, на трассах и рынках.