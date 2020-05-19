Дагестан - единственный регион России, где дважды в год массово перегоняют баранов: весной с зимних равнинных пастбищ на альпийские горные луга, богатые сочной травой, а осенью - обратно в кошары, расположенные в низменностях. Стада, ведомые пастухами, проходят сотни километров. Часть животных перевозят транспортом, а часть идет своих ходом. Корреспондент "РГ" узнал, как этот процесс организован в нынешнем году, когда из-за пандемии передвижение в республике оказалось ограничено.

На летние пастбища этой весной должны уйти около полутора миллионов овец, рассказали в минсельхозпроде РД. Дело не простое. Прежде всего, каждое животное должно принять водные процедуры в специальном растворе. Так организована противоклещевая и противопаразитарная профилактика.

Всего в республике на трассах скотопрогона расположено восемь государственных купочных ванн, также имеется несколько частных. Как говорит ветеринарный врач Главсулакской купочной ванны Саламутин Эфендиев, ежегодно услугами данной организации пользуются животноводы Тляратинского, Гунибского, Гергебильского, Акушинского, Левашинского и других горных районов Дагестана.

- Всего за время весеннего перегона купку в креолиновом растворе у нас проходит около 150 тысяч овец и коз. Ежедневно ванна обслуживает около пяти тысяч голов скота, - сообщил ветврач.

Распространение коронавирусной инфекции никак на перегон мелкого рогатого скота не повлияло, отметил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РД Магомед Шапиев. По его словам, животноводы соблюдают все санитарные меры безопасности.

Конечно, в большинстве муниципалитетов республики сейчас введены ограничения на передвижение. Но, как пояснили в минсельхозпроде, перегон скота осуществляется строго по заранее согласованному с МВД маршруту. Если от него не отклоняться, то претензий у полиции не будет.

Однако проблема все же есть. Общая протяженность скотопрогонных трасс в регионе составляет около трех тысяч километров. Существует свыше 50 маршрутов, которые проходят на территории десятков муниципалитетов. Некоторые маршруты составлялись более полувека назад. За эти годы многое изменилось, часть скотопрогонных трасс оказалась внутри населенных пунктов. И в горных районах нередко приходится отклоняться от проторенного пути из-за разрушенных переправ и дорог. Возникают конфликты между землепользователями и животноводами - свыше тысяч гектаров трасс скотопрогонов выведены из оборота, так как застроены коммерческими объектами и жилыми домами.

Сейчас региональные власти пытаются решить этот вопрос. Вице-премьер РД Екатерина Толстикова дала поручение минимуществу Дагестана совместно с республиканским управлением отгонного животноводства провести сверку данных о скотопрогонных трассах. В дальнейшем минимущество республики планирует закрепить за собой эти территории на правах безвозмездного пользования.

Но если эту ситуацию можно разрешить путем переговоров, то есть другая, неподвластная циркулярам чиновников. Это опустынивание земель. В минсельхозпроде РД рассказали корреспонденту "РГ", что эти процессы характерны для северной части Дагестана, особенно Ногайского района. Над решением проблемы сейчас бьются ученые. По их мнению, для укрепления песков в Прикаспийской низменности наиболее подходит такое растение, как джузгун безлистный. Он быстро приживается, его корни уходят глубоко в почву, что способствует накоплению и сохранению влаги в толще песка.

В Ногайской степи пасут свое поголовье 11 СПК и шесть КФХ. Овцеводы Рутульского района уже активно включились в фитомелиоративные мероприятия, поддерживаемые государственными субсидиями по линии минсельхозпрода РД.

Здесь расположены зимние отгонные пастбища СПК "Свердлова". Как рассказал руководитель хозяйства Магдимагомед Ферзалиев, в прошлом году специалисты предприятия посадили джузгун на площади 200 гектаров, он хорошо прижился. Осенью этого года планируется высадить кустарник еще на 400 гектарах, что поможет приостановить опустынивание пастбищ. Кроме того, инициативу намерены поддержать руководители еще четырех местных хозяйств.