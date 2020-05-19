В КЧР продлили режим повышенной готовности до 24 мая

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов подписал указ о продлении режима повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции до 24 мая.

Ранее крайним сроком ограничений значилось 18 мая.

- Если ближайшую неделю мы также проведем в самоизоляции, будем соблюдать масочный режим, социальную дистанцию, воздержимся от походов в гости и от посещений мест общественного пользования, то уже с 25 мая при сохранении столь же позитивной тенденции сможем переходить к первому этапу снятия ограничений, - сказал Темрезов.

На первом этапе станет возможным открытие объектов торговли непродовольственными товарами, парикмахерских, предприятий сферы бытовых и стоматологических услуг, автосервисов и моек, ремонтных мастерских. А гражданам разрешат занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе. Также дозволят прогулки на улице не более двух человек вместе при условии дистанцирования. Будут частично сняты ограничения на движение межмуниципального пассажирского транспорта.