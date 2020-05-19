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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В КЧР продлили режим повышенной готовности до 24 мая

Текст: Роман Мерзляков (Черкесск)

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов подписал указ о продлении режима повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции до 24 мая.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Ранее крайним сроком ограничений значилось 18 мая.

- Если ближайшую неделю мы также проведем в самоизоляции, будем соблюдать масочный режим, социальную дистанцию, воздержимся от походов в гости и от посещений мест общественного пользования, то уже с 25 мая при сохранении столь же позитивной тенденции сможем переходить к первому этапу снятия ограничений, - сказал Темрезов.

На первом этапе станет возможным открытие объектов торговли непродовольственными товарами, парикмахерских, предприятий сферы бытовых и стоматологических услуг, автосервисов и моек, ремонтных мастерских. А гражданам разрешат занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе. Также дозволят прогулки на улице не более двух человек вместе при условии дистанцирования. Будут частично сняты ограничения на движение межмуниципального пассажирского транспорта.

Власть Работа власти Регионы Общество Здоровье Филиалы РГ Юг России СКФО Карачаево-Черкесия

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