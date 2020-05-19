Антарктида-200: Что показали юбилейные экспедиции к шестому континенту

Без малого два года, если сложить экспедиционное время четырех судов, провели в общей сложности участники российского научного квартета у берегов Антарктиды и в Южном океане, когда там было лето, а у нас в Северном полушарии - поздняя осень, зима и начало весны.

Два гражданских научных судна "Академик Мстислав Келдыш" и "Атлантида", а также два гидрографических корабля ВМФ России "Адмирал Владимирский" и "Маршал Геловани" работали по согласованным программам у берегов Антарктиды и в омывающих ее морях Белинсгаузена, Уэдделла, на подводных поднятиях Южного хребта Скотия, вблизи Южных Оркнейских островов, в проливе Дрейка, у побережья Австралии и Папуа-Новая Гвинея и в предполагаемой точке Южного магнитного полюса Земли.

Их подробные отчеты еще впереди. Но и та информация, которая поступила к этому дню, дает шанс возродиться надежде, что Россия не утратила своих позиций в Мировом океане и сохраняет возможности для проведения больших научно-исследовательских экспедиций, промыслово-оценочных рейсов и морских инспекций в самых удаленных районах.

Показательна в этом смысле экспедиция "Антарктида 2019/2020". Она была организована Всероссийским НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) на борту своего научно-промыслового судна "Атлантида" и приурочена к 200-летию открытия Антарктиды русскими мореплавателями.

"Атлантида" - обычный с виду сейнер-траулер морозильного типа, построенный в 1987 году на верфи в немецком Штральзунде. Много лет используется как научно-экспедиционное судно ВНИРО, оборудован лабораториями и способен принять на борт команду исследователей в количестве 11-12 человек. Нынешний после долгого перерыва поход к Антарктиде и работа в прилегающих морях продолжались без малого полгода, если точно - 172 суток. С научно-исследовательскими и научно-поисковыми работами пройдено 29200 миль, комплексные ресурсные исследования выполнены на акватории более 530 тысяч квадратных километров.

По возвращении судна в порт приписки Калининград была организована видеоконференция с участием заместителя министра сельского хозяйства РФ - руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова. Глава ведомства поздравил всех участников рейса с выполнением "важного государственного задания" и отметил, что экспедиция "Антарктида 2019/2020" знаменует собой "возобновление отечественных экспедиционных исследований криля, главного промыслового ресурса Южного океана, не выполняемых более 17 лет".

Как было отмечено, нынешний рейс "Атлантиды" входил в перечень приоритетных морских исследований Росрыболовства и является частью Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации на период до 2030 года.

По словам директора ВНИРО Кирилла Колончина, рейсовое задание выполнено в полном объеме, включая акустическую съемку, сопровождавшуюся широким комплексом экосистемных работ по изучению среды обитания и биологии антарктического криля, исследованиями по его технологической переработке.

Особое внимание в ходе экспедиции было уделено исследованиям условий формирования биопродуктивных приостровных зон вблизи Антарктического полуострова и Южных Оркнейских островов, где создаются наиболее благоприятные условия для концентрирования криля по сравнению с другими районами Южного океана и к которым приурочены традиционные районы современного промысла. При этом оцененная учеными биомасса в этом районе сейчас выше, чем 17 лет назад.

Полученные экспедицией данные, заявил глава Росрыболовства, будут проанализированы и в дальнейшем использованы для того, "чтобы проводить работу по организации промышленного промысла в антарктической зоне Атлантики". Планируется, в частности, возобновить промысел криля в Антарктике, который Россия не ведет с 1992 года.

Илья Шестаков по этому поводу высказался вполне определенно: "Необходимо подготовить экономическую модель рентабельности промысла, и вместе с ВНИРО дать рекомендации рыбопромышленникам".

Тем временем

Вслед за "Атлантидой" вернулся в Калининград и "Академик Мстислав Келдыш" - флагман немногочисленной, увы, академической флотилии. Гидрографическое судно ВМФ России "Адмирал Владимирский" ждут в Кронштадте 8 июня. А гидрограф "Маршал Геловани", приписанный к Тихоокеанскому флоту, еще не завершил совместную с Российским географическим обществом программу в Южном и Тихом океанах. Рассказ про их достижения и открытия юбилейного года еще впереди.