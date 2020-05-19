Интерес к репетиторским услугам упал на треть

Перенос ЕГЭ на конец июня - начало июля существенным образом отразился на рынке репетиторских услуг. Активизировались сайты, предлагающие "натаскать" выпускников на высокие баллы в итоговой аттестации. Расценки на услуги репетиторов по некоторым позициям тоже заметно упали.

Эксперты оценивают снижение интереса к репетиторским услугам примерно на треть.

Однако репетиторы со стажем и репутацией отказываться от своих заработков не готовы.

- Снижать цены я не намерена, - говорит репетитор истории и обществознания с 14-летним стажем работы в этой сфере Анна Соловьева. - Думаю, так же рассуждают и другие зарекомендовавшие себя профессионалы с хорошими отзывами. Нас "по цепочке" клиенты передают друг другу.

Но на сайтах, предлагающих услуги репетиторов, в последнее время появляется много новичков, готовых по демпинговым расценкам, за 300-400 рублей натаскать ученика по любым темам. Организаторы сайтов, понимая опасность такой "девальвации" услуги, обращаются к опытным репетиторам с предложением снизить расценки с традиционных 700-800 рублей за час до 500.

- Но мы пока держимся! - говорит Анна Соловьева. - Мы ведь находимся в конце "пищевой цепочки": прекращать вкладываться в образование своего ребенка родители будут только в самом крайнем случае, когда уже встанет выбор действительно между куском хлеба и качественной учебой. Думаю, для нас, профессиональных репетиторов, которые обеспечивают ученикам результаты по ЕГЭ не ниже 90 баллов, это будет ощутимо только осенью. Примерно такая же ситуация у Полины Моисеевой, которая уже более десяти лет занимается с учениками средних классов английским языком.

Этот режим, к слову сказать, во многом стер многочисленные различия между репетиторством и традиционной школой. Учителя освоили новые форматы, а репетиторы, всегда славившиеся своим индивидуальным подходом и "прицельным" решением конкретной задачи в пробелах знаний ученика, оказались в замешательстве.

- Работа в режиме онлайн процентов на 30 снижает продуктивность обучения, - говорит Соловьева. - Я всегда работаю с небольшими группами по три - пять учеников. При очной форме занятий отчетливо видишь, что конкретно не понял ученик, в чем у него возникли затруднения, даже если сам он сформулировать свою проблему не может. В онлайн-занятиях это далеко не всегда столь очевидно. К тому же кто-то выходит на связь с тобой по ноутбуку, кто-то - со смартфона, связь порой барахлит - это тоже создает определенные трудности. Затруднен и контроль оценок.

Такие же трудности испытывают и школьные педагоги. Однако если еще три-четыре года назад школа ощущала отток квалифицированных педагогов в репетиторский бизнес и это ощущалось как явная проблема, то сегодня этой проблемы нет. Почему? По ряду причин. Первая - нивелирование различий при онлайн-обучении между школой и репетитором. Вторая причина - заработки учителей. Они растут, а репетиторские доходы падают.

Сегодня средняя зарплата учителя в Петербурге составляет чуть более 57 тысяч рублей.

- Однако существует масса доплат за всевозможные нагрузки, за подготовку школьников - победителей олимпиад, гранты для творческой работы учителя, - поясняет директор Санкт-Петербургского лицея N 369 Константин Тхостов. - При достаточном стаже и активной работе по всем этим направлениям хороший учитель может зарабатывать и по 80, по 100 тысяч рублей в месяц.

Сегодня в школах Петербурга насчитывается более 90 тысяч педагогов. Дефицита их в школах нет. Число репетиторов, по разным оценкам, колеблется в Северной столице от 86 до 101 тысячи, то есть примерно равно количеству школьных учителей. Но, судя по наметившейся тенденции, оно будет сокращаться.

И если три года назад заработки репетитора могли в четыре-пять раз превышать доход педагога, то сегодня этот разрыв уменьшается: репетитор зарабатывает в лучшем случае в три раза больше, чем учитель со средней зарплатой.

На сайтах, предлагающих услуги репетиторов, появляется много новичков, готовых по демпинговым расценкам «натаскать» ученика по любым темам

С другой стороны, в репетиторской среде сейчас все чаще звучат голоса о необходимости выхода из тени. К этому шагу репетиторов тоже подвигает экономическая ситуация.

- Я изучила все штрафные меры, которым меня могут подвергнуть за работу без официальной регистрации, - говорит Соловьева. - Решила, что ИП мне гораздо выгоднее, чем числиться самозанятой. По крайней мере, там гарантируются страховые и пенсионные отчисления. Как только кончится режим самоизоляции, займусь оформлением.

О том же заявляет и Полина Моисеева. Она признает: учеников у нее, как и у коллег, становится меньше, а значит, надо готовить себе более надежную платформу.

Косвенно эту тенденцию подтверждает и официальная статистика: в Петербурге сегодня числится порядка семи тысяч самозанятых, число их не увеличивается. То, как изменится численность ИП, станет ясно позднее.

По оценкам экспертов, самыми востребованными сегодня на рынке репетиторских услуг остаются преподаватели математики и английского. Впрочем, появились и новые тренды: увеличивается спрос на преподавателей дополнительного образования.

- Это понятно, - говорят эксперты. - Родителям на изоляции хочется, чтобы ребенок отдельно от них занялся онлайн чем-нибудь полезным. Педагоги, умеющие интересно дать онлайн-уроки любого творчества - от макраме до бального танца, - пользуются спросом.

Перенос ЕГЭ на более поздний срок дал репетиторам и школьным учителям дополнительную фору в несколько недель. Однако он добавил трудностей тем, кто был намерен сдать ЕГЭ досрочно.

- Первая, так называемая досрочная, волна сдачи ЕГЭ обычно проходила в марте-апреле, - поясняют специалисты. - Она рассчитана на тех выпускников прошлого года, кто не доволен своими оценками и хочет пересдать их на более высокий балл, а также на детей, страдающих хроническими заболеваниями, на детей-спортсменов, которые из-за специальных занятий вынуждены пропускать уроки в школе.

Таких у репетиторов всегда бывает процентов 15-20.

Из-за переноса итоговой аттестации на начало июля эти люди будут сдавать ЕГЭ после нынешних выпускников, то есть, скорее всего, во второй половине июля. Такое продление сроков ни к чему хорошему не ведет, считают репетиторы. Подготовленный к определенной дате (март-апрель) материал забывается, требуется дополнительная подготовка, а значит - дополнительные занятия с репетиторами, на которых во многих семьях финансово не рассчитывали.

Неслучайно некоторые эксперты говорят сегодня о том, что приемная кампания в вузы в этом году будет "смазана". Руководитель Центра национальной технологической инициативы "Новые производственные технологии" Санкт-Петербургского государственного политехнического университета Алексей Боровков, разработавший математическую модель выхода из кризиса, заявил, что порядка 500-600 российских вузов смогут недосчитаться абитуриентов.