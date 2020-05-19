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19.05.2020 12:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге пресекли вывоз за рубеж 3,5 миллиона перчаток

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Петербургские таможенники не дали вывезти за рубеж 3 586 900 одноразовых полиэтиленовых перчаток.

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Партия перчаток была задержана на Южном таможенном посту. Товар общим весом около двух тонн оценивается в 28 тысяч евро. По сведениям Санкт-Петербургской таможни, партия перчаток предназначалась для экспорта в Польшу. Сейчас товар изъят.

Дело в том, что одноразовые перчатки относятся к средствам индивидуальной защиты, а значит, временно запрещены к вывозу с территории Российской Федерации, объясняет Сергей Болотов, исполняющий обязанности начальника Южного таможенного поста Санкт-Петербургской таможни. Основанием для этого служит решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 24 марта 2020 года.

По факту несоблюдения запрета на вывоз средств индивидуальной защиты возбуждено дело об административном правонарушении.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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