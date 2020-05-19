В Петербурге пресекли вывоз за рубеж 3,5 миллиона перчаток

Петербургские таможенники не дали вывезти за рубеж 3 586 900 одноразовых полиэтиленовых перчаток.

Партия перчаток была задержана на Южном таможенном посту. Товар общим весом около двух тонн оценивается в 28 тысяч евро. По сведениям Санкт-Петербургской таможни, партия перчаток предназначалась для экспорта в Польшу. Сейчас товар изъят.

Дело в том, что одноразовые перчатки относятся к средствам индивидуальной защиты, а значит, временно запрещены к вывозу с территории Российской Федерации, объясняет Сергей Болотов, исполняющий обязанности начальника Южного таможенного поста Санкт-Петербургской таможни. Основанием для этого служит решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 24 марта 2020 года.

По факту несоблюдения запрета на вывоз средств индивидуальной защиты возбуждено дело об административном правонарушении.