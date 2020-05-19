Калининградский янтарный комбинат создаст новые рабочие места

Поступления денежных средств на Калининградском янтарном комбинате за четыре месяца 2020 года, несмотря на пандемию коронавируса, выросли почти на 40 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Улучшение финансовых показателей позволит уже в ближайшее время инвестировать средства в расширение ювелирного производства и принять на работу десятки новых сотрудников.

Отсортировать янтарь не только по размеру, но и по цвету можно лишь вручную. Фото: Валерий Сомкин

Пандемии вопреки

По данным Калининградского янтарного комбината (входит в структуру Госкорпорации Ростех), с начала января по апрель включительно на счета предприятия поступило порядка 670 миллионов рублей. Это на 250 миллионов рублей больше суммы поступлений за аналогичный период 2019 года, составившей около 420 миллионов рублей.

- Сумма поступлений за первый квартал и апрель превышает треть от плановой выручки на 2020 год, - отметил генеральный директор Калининградского янтарного комбината Михаил Зацепин. - Безусловно, это и сама по себе хорошая новость для нашего предприятия, но особенно значимо улучшение динамики в текущей неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации, когда многие компании несут серьезные убытки из-за вынужденного простоя. Хорошие показатели - это прежде всего результат эффективной и очень напряженной работы коммерческой службы комбината, активного взаимодействия наших специалистов по продажам с потенциальными партнерами в 2019 году.

В последние десять лет, как отметил руководитель предприятия, основные поступления от продаж янтаря приходились на второе полугодие. Для беспрерывной работы в обычном режиме необходимо было брать кредиты на текущую деятельность и выплату зарплат сотрудникам. В 2020 году впервые за всю историю комбината еще до начала добычного сезона был законтрактован объем янтаря, практически равный показателю годовой добычи в 400 тонн. Данные договоренности также стали результатом работы сотрудников комбината с партнерами в России, ближнем и дальнем зарубежье.

- В прошлом году нам удалось добиться нескольких очень важных результатов для развития предприятия и всей янтарной отрасли. Так, за год было реализовано более 467 тонн янтаря-сырца на сумму свыше трех миллиардов рублей. И весь этот объем приобретен на организованных торгах, в основном на электронной площадке биржи "Санкт-Петербург", где янтарь на торги выставляется ежедневно. То есть впервые продажи янтаря состоялись без заключения прямых договоров. При этом порядка 60 процентов всех биржевых продаж пришлось на внутренний рынок, - рассказал Зацепин.

Стратегия развития янтарной отрасли РФ до 2025 года предусматривает значительное увеличение доли переработки янтаря на территории страны

Российские переработчики в 2019 году на бирже выкупили более 259 тонн янтаря на сумму свыше 1,4 миллиарда рублей. На аукционах для местных переработчиков в прошлом году было реализовано 17,6 тонны янтаря. В текущем году запланировано проведение в Калининградской области 12 таких торгов для разных групп переработчиков янтаря, учитывающих потребности каждой из категорий. Очередной аукцион для художников состоится 29 июня, для представителей микробизнеса - 1 июля, для крупных переработчиков - 3 июля 2020 года.

Первый аукцион комбинат провел в 2015 году и с тех пор ежегодно увеличивает их число. "Всемерная поддержка российских производителей - наша главная и приоритетная задача", - подчеркнул генеральный директор Калининградского янтарного комбината.

Пригласят на работу

В 2020 году завершится процесс слияния дочерней компании "Янтарный Ювелирпром" с головным предприятием. Хорошие финансовые показатели предприятия позволят провести широкомасштабные ремонтные работы по восстановлению и модернизации цехов ювелирного производства и, соответственно, нарастить объемы выпускаемой продукции. В прошлом году компания произвела более двух тонн ювелирных изделий и сувениров из янтаря, а в перспективе объем товаров с добавленной стоимостью на Янтарном комбинате возрастет в полтора-два раза.

- Мы планируем увеличить количество сотрудников ювелирного производства с 200 до 350 человек. Уже в ближайшее время нам потребуется принять на работу как минимум 50 человек. Это неплохая тенденция для нашего предприятия в условиях нарастающей безработицы в мире и в целом по стране, - считает гендиректор Калининградского янтарного комбината.

Стратегия развития янтарной отрасли РФ до 2025 года предусматривает значительное увеличение доли переработки янтаря на территории страны

Инвестиции в ювелирное производство уже в 2019-м значительно выросли по сравнению с предыдущими годами. Так, в ремонт помещений, инженерных сетей и закупку нового оборудования для производства изделий из янтаря в прошлом году было вложено порядка 20 миллионов рублей. Годом ранее данный показатель составлял три миллиона рублей.

- Стратегия развития янтарной отрасли Российской Федерации до 2025 года, разработанная по поручению президента Владимира Путина, предусматривает значительное увеличение доли переработки янтаря на территории страны, - напомнил Михаил Зацепин. - При поддержке нашего акционера, Госкорпорации Ростех, мы намерены наращивать инвестиции в производство изделий из янтаря и в дальнейшем. Могу заверить, что поручение президента и правительства России Янтарный комбинат обязательно выполнит.

Михаил Зацепин: Мы намеренынаращивать инвестициив производство изделий из янтаряи в дальнейшем. Фото: Пресс-служба Калининградского янтарного комбината

После объединения с ювелирной дочерней компанией вся продукция будет выпускаться под брендом Калининградского янтарного комбината. При наращивании объемов производства предполагается увеличивать и ассортимент товаров, который на сегодня включает порядка трех тысяч наименований. Помимо готовых украшений и ювелирных изделий, "Янтарный Ювелирпром" поставляет полуфабрикаты представителям янтарной отрасли. Тем самым для предпринимателей упрощается и удешевляется производственный процесс, что также имеет значение для развития янтарной отрасли в России.

Здоровье - в приоритете

Из-за пандемии коронавируса начало сезона добычи янтаря, который ежегодно стартует в марте, в этом году перенесено на 18 мая. Однако на предприятии уверены в том, что при четко налаженной работе выполнят плановые показатели по добыче, реализации янтаря и все социальные обязательства. "Янтарный комбинат продолжит проводить активную социальную политику, в том числе в направлении, касающемся здоровья наших сотрудников", - заверил Михаил Зацепин.

Помимо обязательных медицинских осмотров за счет средств работодателя, в социальный пакет предприятия включено добровольное медицинское страхование, которое подразумевает частичную компенсацию платных медицинских услуг. В 2019 году в договор добровольного медстрахования добавлена программа "Онкопомощь". В ее рамках все работники Янтарного комбината застрахованы на случай выявления злокачественных новообразований.

Также на предприятии популяризируют здоровый образ жизни и приобщают сотрудников к спорту. В 2019 году на комбинате прошли корпоративные соревнования по 10 различным видам спорта, в которых активно участвуют представители всех подразделений. В начале текущего года завершилось строительство многофункциональной спортивной площадки. Это позволит работникам в свободное время заниматься спортом прямо на территории комбината, а также проводить на собственной площадке все корпоративные состязания, в том числе с командами других предприятий области.

В прошлом году «Янтарный Ювелирпром» выпустил более двух тонн ювелирных изделий и сувениров из янтаря, а в перспективе этот объемтоваров возрастет в полтора-два раза. Фото: Валерий Сомкин

Янтарный комбинат также продолжает сотрудничество с медицинскими организациями области. С 2014 года на комбинате проводятся Дни донора - сотрудники, а также жители Янтарного помогают пополнять запасы Станции переливания крови Калининградской области. В 2019 году в таких акциях приняли участие 129 человек, было собрано более 50 литров донорской крови и ее компонентов. Для работников комбината донорство стало частью жизни. Среди сотрудников множится число почетных доноров - это звание присваивается после 40 донаций для доноров крови и 60 донаций для доноров плазмы крови.

В начале 2020 года предприятие в качестве благотворительной помощи передало 250 килограммов янтаря мелкой фракции детскому психоневрологическому санаторию "Теремок". В 2014 году комбинат помог оборудовать в зеленоградском санатории сенсорную комнату "Янтарик", которая используется в рамках официального лечебного курса. "Теремок" принимает на лечение детей с тяжелыми заболеваниями, такими как детский церебральный паралич, с различными формами психических расстройств, детей, страдающих от последствий черепно-мозговых травм и нейроинфекций. За эти годы в янтарной комнате санатория прошли лечение более четырех тысяч детей из разных регионов России.

Кстати

По решению руководства Калининградского янтарного комбината V Международный форум янтарной отрасли - 2021 будет посвящен теме "Янтарь и здоровье человека". В рамках форума, помимо выставки янтарных изделий, состоятся пленарное заседание и круглые столы, посвященные использованию янтаря в медицинских целях. Ведь целебные свойства янтаря известны с древних времен. В период эпидемий его использовали даже в качестве обеззараживающего средства, окуривая янтарным дымом помещения.