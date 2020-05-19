Количество заявок волонтерам от петербургских пенсионеров уменьшилось

Заявок на доставку продуктов и лекарств от пожилых людей в самоизоляции стало поступать заметно меньше. Если в середине апреля петербургские волонтеры проекта #Мывместе выполняли в среднем по 600 заказов в день, то сейчас - вдвое, а то и втрое меньше.

Одни пенсионеры перебрались на дачу, другие устали от самоизоляции и решили ходить в магазин самостоятельно, а третьи обзавелись "своими" добровольцами и звонят им напрямую. Правда, в таких случаях помощь считается уже не волонтерской, а соседской.

Тем не менее, ряды волонтеров постоянно пополняются. Добровольцами становятся люди разных возрастов, профессий и социальных статусов. О своем опыте участия в проекте #Мывместе рассказывает Юлия Казачкова, юрист и волонтер:

- В добровольчество я пришла несколько лет назад. Через храм. Сначала попала на Автобус Милосердия - начала кормить бездомных, а после в том же храме увидела, как воспитанники детского дома в сопровождении волонтеров приехали на литургию. Они были как одна большая семья, и мне очень сильно захотелось в тот момент стать ее частью. И я стала, чему была несказанно рада. Жизнь раскрасилась в дополнительные цвета. Кстати, в первый же день посещения детдома я встретила своего будущего мужа. Он мне сразу же сделал предложение - отшутились, посмеялись, разошлись по своим делам. Итог - через два года обвенчались.

От проекта #Мывместе я ничего не ждала. Просто не смогла сидеть дома, когда вокруг есть беззащитные старики, которым очень нужна помощь. Если можешь - помогай. Помню первую заявку - бабуля из соседнего дома. Вроде все записала, пришла в магазин и.... Морковь мытая или нет, яблоки зеленые или красные, сметана большая или маленькая, сыр кусочком или в нарезке?.. С того момента, принимая заказы, выясняю все вплоть до самых мелких деталей - старикам приятно, когда привозишь именно то что надо.

Семья меня поддерживает. Невестка масок принесла, просила раздавать старикам. Муж выслушивает все интересные истории, а потом всегда добавляет, что гордится мной. Подруга сладостей передала, коллега конфет - все добавляла в заказы нашим бабушкам и дедушкам.

Кто-то из пожилых людей сначала очень стеснялся, кто-то плакал, кто-то побаивался... Особенно вначале, когда мы к ним приходили в первый раз. Сейчас многие опытные, некоторые стали "своими". Есть бабули и дедули, с которыми мы теперь дружим - они звонят, рассказывают о себе, переживают за меня...

Одной бабушке с помощью волонтеров поменяли телефонный аппарат. Теперь она звонит мне через день. Сейчас она попала в больницу, но как выйдет и когда снимут изоляцию - договорились устроить праздник с мороженым.

Однажды принесла заказ дедушке. Жена умерла, ее кровать через дверь видна - заправлена пленкой... Прежде чем взять пакет, побежал за деньгами, вернулся с кошелечком, в котором вся пенсия (пятитысячная купюра и несколько тысячных). В его чеке самым дорогим был корм для кота - это все, что у него осталось. Начал считать деньги, отложил тысячу, а остальные тысячи принялся отсчитывать, принимая их за сотни. Я его с юмором отчитала, вроде расслабился, улыбнулся, рассчитались. И тут он мне протягивает денежку со словами: "Внученька, купи себе пожалуйста шоколадку. Возьми, Юленька, сто рублей, не могу тебя просто так отпустить..." Но и это не все - в руках у него вместо сотни пять тысяч... Я вышла от него с неописуемыми чувствами: его память о жене, любовь к коту, забота в ответ на помощь и полная рассеяность и беззащитность. Самая тяжелая моя заявка за все время.

Была заявка от бабули с дедулей - стандартный набор продуктов, но подешевле... Все привезла им и положила в пакет от себя коробочку конфет (я часто так докидываю, если вижу, что люди экономят на всем). Уехала, собираю в магазине следующий заказ и тут звонок: "Юленька, мы заметили конфеты, их нет в чеке, мы очень переживаем, вы забыли их". Я отвечаю: "Нет, это просто вам, чтобы вы улыбнулись". Пауза и... плач. Сквозь слезы она начинает мне желать счастья, благодарить, и удивляться - неужели такое бывает... Конечно, бывает, бабуля!

Один раз работали вместе с волонтером Машей и никак не могли дозвониться по одной заявке, телефон молчал. Решили заехать. Еле нашли дом, парадную, звоним в домофон - и ура, бабушка отвечает! Спрашиваем список покупок, а она говорит: "У меня есть только 46 рублей 30 копеек, купите половинку самого дешевого хлеба, а на остальное лука репчатого". Мы вышли в ступоре. Купили хлеб с луком, а еще молока, яблок, печенья... И еле ей вручили, пришлось сказать, что соцпомощь и всем положено. Денег не взяли, конечно, но она нам все-таки дала кусок самодельного пирога. Так, кстати, и бывает обычно. Те, у кого самые дешевые заказы, пытаются волонтерам еще и денег оставить - "на шоколадку". Приходится убегать.

Помню бабулю - чек небольшой из серии "по акции", а остальное - корм котам, хоть и дешевый, но много. Она кормит возле своей парадной бездомных котиков.

У нас очень дружные волонтеры, все друг другу помогают. Я начала частенько ездить в паре с Еленой Полежаевой. Очень мне с ней комфортно. Она больше занимается социальными развозками, и вот мы по заявке встретили ветерана, которому еще не привезли подарок на 9 Мая. У нас как раз был, вручили ему... А он цветы увидел - руки затряслись, и глаза были, как у ребенка, которому протягивают любимую конфету.

Много встречаешь одиночества. И все равно они пробуют оправдать своих детей. Например, живет в Калининском районе бабуля 87 лет - с больными ногами, почти не ходит, а сын здесь же, в Петербурге, но не приезжает. "Далеко ему, - объясняет. - С "Пионерской" очень далеко"...

Страшно от того, сколько денег у них уходит на лекарства - бешенные суммы.

Проект #Мывместе принес мне много приятных впечатлений, счастье от того, что доставляешь кому-то радость. Конечно, он что-то изменил во мне. Забавно замечать за собой, что радуешься, когда смогла уговорить кассира пробить трех цыплят по акции вместо двух. Или когда попались со скидкой любимые сосиски дедули.

Пожилые люди все очень благодарные. Они в большинстве такие искренние, беззащитные, смотрят доверчиво, улыбаются - и так тепло становится... Особенно запомнились несколько старичков - они говорили, что им захотелось жить, что есть смысл оставаться на земле, пока есть мы. Это бесценные слова, которые перевешивают всю тяжесть продуктовых пакетов, очередей в соцаптеках и других сложностей.

Кстати

Согласно оперативной сводке Смольного, волонтеры проекта #Мывместе выполнили 16263 заявки петербуржцев старше 65 лет, находящихся в самоизоляции.

Контакты

Единая справочная линия по вопросам, связанным с коронавирусом, в Санкт-Петербурге: 122.

Оставить заявку на получение волонтерской помощи можно по телефону 8-800-200-34-11, а также с помощью мобильного приложения "ОНФ.Помощь".

Информационно-справочная служба системы социальной защиты населения Санкт-Петербурга: (812) 241-20-57.

Горячая линия Центра городских волонтеров в Санкт-Петербурге: (812) 245-32-20.