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19.05.2020,  
14:28
Текст:  Светлана Песоцкая (Калининградская область)

Летчики Балтфлота начали испытания на новейшем корвете "Гремящий"

Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту
Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту

Посадки на палубу новейшего корвета проекта 20385 "Гремящий", проходящего государственные испытания на Балтике, начали летчики морской авиации Балтийского флота.

Фото: Bob Adams / wikimedia.org
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В испытаниях задействованы корабельные вертолеты Ка-27 вертолетного полка морской авиации флота, сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту.

Летчикам предстоит проверить работу авиационного комплекса, они совершат облет корвета и посадки на палубу в различных погодных условиях в темное и светлое время суток, на ходу, на якоре и в дрейфе. До конца недели в морских полигонах Балтийского флота пройдет более десяти таких посадок.

Ранее экипаж корабля проходил испытания на Северном флоте, в Белом и Баренцевом морях. Он выполнил стрельбы крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс" по береговой и морской целям, а также стрельбы артиллерийскими установками А-190 и АК-630 по имитированным воздушным целям и торпедные стрельбы по подводной и надводной целям с использованием новых образцов морского оружия.

Справка "РГ"

Корвет "Гремящий" является головным кораблем проекта 20385. Это усовершенствованный вариант корветов предыдущего проекта 20380. От предшественников новый корвет отличают усиленные ударные возможности, а также система противовоздушной обороны.

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