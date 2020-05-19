Освоение российской Арктической зоны началось еще в XIX веке. Первая масштабная волна индустриализации Русского Севера пришлась на 1930-е годы, в Норильске началась добыча цветных металлов, в Воркуте - угля, а с запада на восток была проложена Трансполярная магистраль. В 1960-1980-х годах началась вторая волна, благодаря которой в Ямало-Ненецком автономном округе возник мощный центр добычи газа и была создана единая система обороны северных рубежей от Мурманска до Петропавловска-Камчатского на востоке. В начале двухтысячных возникла третья волна, которая по своей масштабности превысит первую и вторую, вместе взятые: в Арктике предполагается реализовать более сотни масштабных инвестпроектов на триллионы рублей. Но ни в XIX, ни в XX веках покорители Севера не сталкивались столь явно с последствиями деятельности человека в Арктике и с влиянием потепления климата на эту часть суши.
Первый повод задуматься о новых строительных нормативах в Арктике дало таяние вечной мерзлоты. В отчете Арктического совета Программы мониторинга и оценки Арктики за 2017 год говорится, что несущая способность почвы в вечной мерзлоте в отдельных районах России уже снизилась с 80-х годов более чем на 20 процентов, а к 2025 году может потерять до 75 процентов. На полуострове Ямал до 2025 года прогнозируется снижение несущей способности грунта на 25-50 процентов, а на юге, где находится второе по величине в мире Уренгойское месторождение природного газа, почва может потерять 50-75 процентов несущей способности. Это означает, что верхние слои могут уже не выдерживать нагрузки дорог, железнодорожных магистралей, трубопроводов и оборудования, установленного на действующих месторождениях, полагает аналитик Bloomberg Джулиан Ли. Свою лепту вносит и строительство городов и крупных промышленных объектов в Арктике. Например, таяние мерзлых грунтов наблюдается в районе нефтяных скважин.
По данным на 2017 год, на Ямале вечная мерзлота оттаяла примерно на 40 сантиметров в районе Салехарда и Лабытнанги. Об этом представители ЯНАО сообщили на V Международном арктическом правовом форуме "Сохранение и устойчивое развитие Арктики: правовые аспекты" в Санкт-Петербурге. По причине таяния вечной мерзлоты на отдельных участках дорог Ямала возникают просадки, из-за которых повреждается дорожная "одежда" и ухудшается ровность асфальта. Проведенные на одной из ямальских дорог исследования показали, что действующая нормативная документация по строительству дорог уже не является эффективной. Департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО предложил Минстрою РФ создать опытно-экспериментальные площадки для наблюдения за многолетней мерзлотой, чтобы по итогам этих наблюдений откорректировать нормативы проектирования дорог для Арктики.
Еще один аспект проблемы заключается в том, что устаревшие ГОСТы не позволяют использовать современные материалы и технологии в строительной отрасли. Часть из них разработана в начале двухтысячных годов, а многие нормы не пересматривались со времен СССР.?Ряд их требует корректировки, считает генеральный директор СРО "Объединение строителей Санкт-Петербурга" Алексей Белоусов.
- В первую очередь это те ГОСТы, которые описывают порядок применения новых материалов, - подчеркивает эксперт. - Достаточно вспомнить 3D-дом, который собираются фактически печатать на принтере. О создании ГОСТов для 3D-технологий еще никто не задумывался. Конечно, это вопрос будущего, но уже сейчас устаревшие нормы тормозят внедрение современных технологий строительства. Если те или иные технологии и материалы не предусмотрены ГОСТом, их нельзя использовать в проектировании, даже если они прошли сертификацию. Это очень серьезный фактор, сдерживающий развитие строительства.
Это особенно актуально для Арктики, где предстоит строить новые порты, жилье и мощные береговые промышленные комплексы. Нелепо рассматривать их строительство с помощью устаревших технологий, описанных в существующих ГОСТах. Примером могут служить жилые дома с проветриваемым подпольем, когда здание стоит на сваях, а между ним и поверхностью земли есть просвет, чтобы тепло от строения не растапливало замерзший грунт. Проветриваемое подполье, по мнению специалистов, неэкономично и совершенно неуправляемо. Уже давно появились способы поддерживать грунт в замерзшем состоянии искусственно, при этом держа под контролем его прочность. Данные способы позволяют использовать более короткие сваи, удешевляя строительство на четверть, а то и на треть. Также новые разработки позволяют создавать закрытые дворы, недоступные для сильных арктических ветров. В таком дворе парковку можно разместить под детской площадкой. Но сегодня региональные чиновники отказываются от подобных решений, объясняя свою позицию тем, что "любое нововведение должно быть подвержено серьезным исследованиям и проверено временем".
Тем не менее федеральные власти понимают существующую проблему. К концу 2020 года будет разработано пять новых сводов правил, касающихся требований к инженерным изысканиям, правилам проектирования и строительства, обследования технического состояния и эксплуатации зданий на многолетних мерзлых грунтах, сообщил генеральный директор Федерального центра нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве Минстроя РФ Андрей Басов. Это предложение Минстроя вошло в проект госпрограммы по развитию Арктики. Госпрограмма содержит целый раздел, посвященный научно-исследовательским работам по организации строительства в условиях вечной мерзлоты.
В рамках программ Минстроя России уже проведен ряд исследований. Например, составлен прогноз изменения температуры грунтов на территории Арктической зоны на 50 лет. В частности, он показал, что мощность слоя сезонного оттаивания на территории городского округа Воркута и Чукотского автономного округа увеличивается на 0,5-1,5 метра, а температура поднимается в зависимости от региона на 1-4 градуса.
- Необходима разработка глобальной системы геотехнического мониторинга, в которой применялись бы автоматизированные системы контроля грунтов оснований и несущих конструкций, - отметил Андрей Басов. - Получаемые с их помощью данные необходимо аккумулировать в общую базу в периоды строительства и эксплуатации объектов. Это позволит выявлять и устранять нештатные ситуации, обеспечивая устойчивость зданий и сооружений. В перспективе предстоит отработать сценарии управления рисками на протяжении жизненного цикла объектов.
По его словам, для этого необходимо использовать цифровые модели - геоинформационные, имитационные, геокриоэкологические и экономические.
Их предполагается постепенно внедрять в рамках проекта цифровизации строительной отрасли.