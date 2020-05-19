Третья волна освоения Российской Арктики показала, что строительство за Полярным кругом нуждается в особых правилах. Сегодня строители вынуждены пользоваться ГОСТами 20-летней давности, которые не отвечают ни техническим новациям, ни изменившемуся климату Крайнего Севера, который продолжает понемногу теплеть. Минстрой РФ инициировал разработку новых правил строительства за Полярным кругом, базой для которых станут научные исследования.

Освоение российской Арктической зоны началось еще в XIX веке. Первая масштабная волна индустриализации Русского Севера пришлась на 1930-е годы, в Норильске началась добыча цветных металлов, в Воркуте - угля, а с запада на восток была проложена Трансполярная магистраль. В 1960-1980-х годах началась вторая волна, благодаря которой в Ямало-Ненецком автономном округе возник мощный центр добычи газа и была создана единая система обороны северных рубежей от Мурманска до Петропавловска-Камчатского на востоке. В начале двухтысячных возникла третья волна, которая по своей масштабности превысит первую и вторую, вместе взятые: в Арктике предполагается реализовать более сотни масштабных инвестпроектов на триллионы рублей. Но ни в XIX, ни в XX веках покорители Севера не сталкивались столь явно с последствиями деятельности человека в Арктике и с влиянием потепления климата на эту часть суши.

Первый повод задуматься о новых строительных нормативах в Арктике дало таяние вечной мерзлоты. В отчете Арктического совета Программы мониторинга и оценки Арктики за 2017 год говорится, что несущая способность почвы в вечной мерзлоте в отдельных районах России уже снизилась с 80-х годов более чем на 20 процентов, а к 2025 году может потерять до 75 процентов. На полуострове Ямал до 2025 года прогнозируется снижение несущей способности грунта на 25-50 процентов, а на юге, где находится второе по величине в мире Уренгойское месторождение природного газа, почва может потерять 50-75 процентов несущей способности. Это означает, что верхние слои могут уже не выдерживать нагрузки дорог, железнодорожных магистралей, трубопроводов и оборудования, установленного на действующих месторождениях, полагает аналитик Bloomberg Джулиан Ли. Свою лепту вносит и строительство городов и крупных промышленных объектов в Арктике. Например, таяние мерзлых грунтов наблюдается в районе нефтяных скважин.

По данным на 2017 год, на Ямале вечная мерзлота оттаяла примерно на 40 сантиметров в районе Салехарда и Лабытнанги. Об этом представители ЯНАО сообщили на V Международном арктическом правовом форуме "Сохранение и устойчивое развитие Арктики: правовые аспекты" в Санкт-Петербурге. По причине таяния вечной мерзлоты на отдельных участках дорог Ямала возникают просадки, из-за которых повреждается дорожная "одежда" и ухудшается ровность асфальта. Проведенные на одной из ямальских дорог исследования показали, что действующая нормативная документация по строительству дорог уже не является эффективной. Департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО предложил Минстрою РФ создать опытно-экспериментальные площадки для наблюдения за многолетней мерзлотой, чтобы по итогам этих наблюдений откорректировать нормативы проектирования дорог для Арктики.

Сегодня строители вынуждены пользоваться ГОСТами 20-летней давности, которые не отвечают ни техническим новациям, ни изменившемуся климату Крайнего Севера

Еще один аспект проблемы заключается в том, что устаревшие ГОСТы не позволяют использовать современные материалы и технологии в строительной отрасли. Часть из них разработана в начале двухтысячных годов, а многие нормы не пересматривались со времен СССР.?Ряд их требует корректировки, считает генеральный директор СРО "Объединение строителей Санкт-Петербурга" Алексей Белоусов.

- В первую очередь это те ГОСТы, которые описывают порядок применения новых материалов, - подчеркивает эксперт. - Достаточно вспомнить 3D-дом, который собираются фактически печатать на принтере. О создании ГОСТов для 3D-технологий еще никто не задумывался. Конечно, это вопрос будущего, но уже сейчас устаревшие нормы тормозят внедрение современных технологий строительства. Если те или иные технологии и материалы не предусмотрены ГОСТом, их нельзя использовать в проектировании, даже если они прошли сертификацию. Это очень серьезный фактор, сдерживающий развитие строительства.

Это особенно актуально для Арктики, где предстоит строить новые порты, жилье и мощные береговые промышленные комплексы. Нелепо рассматривать их строительство с помощью устаревших технологий, описанных в существующих ГОСТах. Примером могут служить жилые дома с проветриваемым подпольем, когда здание стоит на сваях, а между ним и поверхностью земли есть просвет, чтобы тепло от строения не растапливало замерзший грунт. Проветриваемое подполье, по мнению специалистов, неэкономично и совершенно неуправляемо. Уже давно появились способы поддерживать грунт в замерзшем состоянии искусственно, при этом держа под контролем его прочность. Данные способы позволяют использовать более короткие сваи, удешевляя строительство на четверть, а то и на треть. Также новые разработки позволяют создавать закрытые дворы, недоступные для сильных арктических ветров. В таком дворе парковку можно разместить под детской площадкой. Но сегодня региональные чиновники отказываются от подобных решений, объясняя свою позицию тем, что "любое нововведение должно быть подвержено серьезным исследованиям и проверено временем".

Тем не менее федеральные власти понимают существующую проблему. К концу 2020 года будет разработано пять новых сводов правил, касающихся требований к инженерным изысканиям, правилам проектирования и строительства, обследования технического состояния и эксплуатации зданий на многолетних мерзлых грунтах, сообщил генеральный директор Федерального центра нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве Минстроя РФ Андрей Басов. Это предложение Минстроя вошло в проект госпрограммы по развитию Арктики. Госпрограмма содержит целый раздел, посвященный научно-исследовательским работам по организации строительства в условиях вечной мерзлоты.

В рамках программ Минстроя России уже проведен ряд исследований. Например, составлен прогноз изменения температуры грунтов на территории Арктической зоны на 50 лет. В частности, он показал, что мощность слоя сезонного оттаивания на территории городского округа Воркута и Чукотского автономного округа увеличивается на 0,5-1,5 метра, а температура поднимается в зависимости от региона на 1-4 градуса.

- Необходима разработка глобальной системы геотехнического мониторинга, в которой применялись бы автоматизированные системы контроля грунтов оснований и несущих конструкций, - отметил Андрей Басов. - Получаемые с их помощью данные необходимо аккумулировать в общую базу в периоды строительства и эксплуатации объектов. Это позволит выявлять и устранять нештатные ситуации, обеспечивая устойчивость зданий и сооружений. В перспективе предстоит отработать сценарии управления рисками на протяжении жизненного цикла объектов.

По его словам, для этого необходимо использовать цифровые модели - геоинформационные, имитационные, геокриоэкологические и экономические.

Их предполагается постепенно внедрять в рамках проекта цифровизации строительной отрасли.