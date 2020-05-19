Под Калининградом СК проверит историю о несовершеннолетней матери

Рассказ очевидцев о ненадлежащем воспитании 17-летней жительницей города Гвардейска своего ребенка, показанный в эфире одного из федеральных телеканалов, начало проверять региональное управление Следственного комитета России.

В передаче, которая вышла в эфир 18 мая, подрабатывающая няней девушка рассказала, что ее юная клиентка обратилась по объявлению в интернете. Она дважды привозила няне на всю ночь годовалого малыша, который был сильно неухожен и нездоров.

В итоге мать ребенка не заплатила няне за услуги. Та разместила в соцсети пост и предупредила своих потенциальных коллег о том, что девушка, которая ищет няню для малыша на ночь, "кидает нянь на деньги и пропадает".

После огласки этой истории органы опеки временно изъяли ребенка.

Как сообщили в следственном управлении СК России по Калининградской области, для проверки сведений, изложенных в СМИ, незамедлительно организовано проведение доследственной проверки. Следователи установят все обстоятельства, тщательно изучат условия проживания ребенка в данной семье и при наличии оснований дадут правовую оценку действиям либо бездействию лиц, способствовавшим возникшей ситуации. По результатам проверки следствие примет процессуальное решение.