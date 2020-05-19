Архангелогородка Екатерина Макарова и ее двое детей получат компенсацию за купленную квартиру, которую пришлось вернуть прежнему владельцу. Семья пострадала от действий черного риелтора: он продал им жилплощадь, ранее принадлежавшую психически больному человеку. Суд восстановил бывшего собственника в правах на жилье, а маме с несовершеннолетними детьми предписали съехать из дома, где они к тому времени прожили уже пять лет.

По закону Макаровы - добросовестные приобретатели. Несколько лет назад семья продала свою квартиру, чтобы купить новую - побольше. Екатерина обратилась к риелтору, он предложил трехкомнатную квартиру, которая на тот момент принадлежала ему самому.

- Продавец квартиры показал мне свидетельство о своем праве собственности на нее - я думала, этого вполне достаточно. Мне и в голову не пришло проверять предыдущих владельцев! - сетовала Екатерина.

В покупку квартиры она вложила материнский капитал, оформила ипотеку. Сделку, одобренную банком и органами опеки, успешно зарегистрировали. Семья справила новоселье и стала жить-поживать. А спустя годы на пороге появился незнакомый человек: "Извините, но это моя квартира, я не хотел ее продавать, меня обманули". Оказалось, он тоже стал жертвой недобросовестного риелтора. Все это время архангелогородец периодически лечился, жил у родственницы. Психиатрическая экспертиза установила, что в силу заболевания владелец жилья не мог понимать значение своих действий, когда отписывал квартиру риелтору. Прокуратура обратилась в суд с иском в интересах пострадавшего. Жилье вернули прежнему владельцу.

Оставшись без квартиры, Екатерина тоже обратилась в суд с иском о взыскании с непосредственного продавца - риелтора - более 2,3 миллиона рублей, которые он получил от нее за сделку. Иск удовлетворили, но к тому времени махинатора и след простыл. Его объявили в розыск, однако найти так и не смогли. Судебные приставы закрыли производство в связи с невозможностью исполнения.

Казалось бы, это тупик. Но с помощью юристов Екатерина узнала, что добросовестные приобретатели, которые лишились жилья не по своей вине, могут рассчитывать на компенсацию за счет государства. По решению судов двух инстанций семья получит один миллион рублей.

- Это справедливое и социально значимое решение, - отмечает адвокат Любовь Антипина. - Добросовестный приобретатель осталась без жилья и не смогла получить взысканные за него денежные средства. В такой ситуации возникает право на компенсацию имущественных потерь от государства. Эта мера социальной поддержки призвана помочь добросовестным покупателям, оставшимся без квартир, в приобретении другого жилья. По сделкам, оспоренным до 1 января 2020 года, можно получить компенсацию в размере стоимости жилого помещения, но не более миллиона рублей. Эта сумма хотя бы частично возмещает потери добросовестного приобретателя.

А с 2020 года законодательство в этой сфере изменилось, отмечает адвокат. Размер компенсации теперь не ограничен, он определяется по кадастровой стоимости изъятого жилого помещения. Но такой порядок действует в отношении сделок, оспоренных уже в этом году, а Макарова обратилась в суд раньше.

Фамилию героев мы изменили по просьбе Екатерины, поскольку речь идет о детях. Решение о выплате компенсации вступило в законную силу.