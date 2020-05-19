Предприниматели стали продавать "отложенные" товары и услуги

Несмотря на ослабление ограничений, во многих сферах работа пока невозможна. В этих условиях добросовестные предприниматели ищут способы получить здесь и сейчас хоть какие-то живые деньги на оплату зарплат сотрудников, функционирование сайтов, закупку материалов или аренду офисов. Многие перешли на продажу сертификатов или предзаказы. Принцип везде один: получить товар или воспользоваться услугой можно будет лишь после пандемии. Готов ли потребитель за это платить, выясняла корреспондент "РГ".

Одним из первых модель сертификатов на неопределенный срок в Петербурге использовал Планетарий N 1. Он закрылся 18 марта, как и другие учреждения культуры в Северной столице. Это частный планетарий, поэтому, чтобы заработать деньги на зарплату сотрудников, здесь пошли на кардинальное перепрофилирование. Планетарий стал шить маски и продавать их в комплекте с сертификатами на посещение учреждения, которые действительны до конца года. Схема такая: пользователь платит 400 рублей, к нему приезжает курьер, вручает сертификат и 10 масок. Учитывая, что в конце марта цены на одноразовые маски у спекулянтов доходили до 100 рублей за штуку, это было вполне выгодное предложение.

Кто-то покупал сертификаты ради масок, кто-то просто стремился поддержать планетарий в это непростое время.

Вообще, бизнесы, ориентированные на культуру или социальную сферу, в период ограничений стали получать поддержку от пользователей. Так произошло, например, с проектом "Доброворот". Суть проекта в том, что активисты собирают ненужную одежду, перераспределяют ее на благотворительность, что-то отдают на переработку или продают через благотворительный магазин. Деньги от продаж поступают на помощь людям с травмами позвоночника (проект "Метелица") и тем, кто пострадал от насилия в детстве (проект "Тебе поверят"). Сейчас в связи с ограничениями магазины одежды, в том числе благотворительные, не работают. Наталья Розина, основательница проекта "Доброворот", говорит, что для поддержания жизни проектов решено было обратиться к гражданам за помощью. Принцип такой: люди перечисляют деньги в организации "Метелица" и "Тебе поверят", а за это им даются сертификаты на скидку в благотворительном магазине.

- Мы точно не закроемся, люди продолжают сдавать нам одежду. Сертификаты выдаем до конца 2020 года и готовы продлить их действие, если в этом будет потребность. Если у предприятия есть настоящие ценители и почитатели, то они будут готовы его донатить. И это хорошее время для того, чтобы проверить - на самом ли деле у вас есть благодарные клиенты или это только ваши фантазии, - считает Наталья Розина.

Схема донатов - добровольных пожертвований - пришла и в чисто коммерческие отрасли, правда, здесь сложнее.

Виктор Ляшевский, эксперт по масштабированию бизнеса и стратегиям развития, говорит, что сразу несколько его клиентов стали запускать трансляции, за просмотр которых можно перечислять деньги.

- Так, один мой клиент - сеть тренажерных залов - запустила трансляции тренировок по нескольким направлениям: похудение, набор мышечной массы и так далее. На трансляциях они собирают донаты, а среди заплативших пользователей проводят розыгрыш годовых сертификатов: пять человек, которые отправили больше всего денег, получают абонементы. Они сразу сосредоточились на своей постоянной аудитории, благо она достаточно большая. Средний донат сейчас составляет 130 рублей за трансляцию при 17-25 участниках в среднем. Таким образом, они умудряются и оплатить работу тренера, и даже получить прибыль с каждой трансляции, - рассказывает Ляшевский.

Другой пример из практики Ляшевского - сеть школ английского языка, которая запустила марафон "Помоги школе". По условиям клиенты перечисляют донаты любого размера и гарантированно получают призы, различные награды - от бесплатного онлайн-занятия до трехмесячного абонемента. Клиенты активно включились в эту игру: сейчас средств, которые они переводят, хватает, чтобы покрывать аренду помещений и выплачивать небольшие суммы преподавателям.

Бизнесы, ориентированные на культуру или социальную сферу, в период ограничений стали получать поддержку от пользователей

В принципе, разного рода сертификаты компании продавали и раньше. Как сообщили "РГ" в сервисе Digift, который специализируется на реализации электронных подарочных карт, в апреле рост продаж в этом сегменте составил 250 процентов относительно показателей прошлого года.

Возникает принципиальный вопрос: а готов ли будет исполнитель в принципе оказать услугу после снятия всех ограничений?

Ольга Калинченко, советник, руководитель практики земельных и имущественных отношений Alliance Legal CG, обращает внимание на то, что если продавец сертификата отказывается от своих обязательств, то это может быть воспринято как неосновательное обогащение.

- Использование предпринимателями различных маркетинговых акций в период пандемии не должно снижать уровень правовых гарантий, предоставляемых потребителям, которые приобретают товары и услуги на общих основаниях. Единственное исключение - ситуация, когда в договоре заранее прописано, что эпидемия коронавируса является основанием для прекращения исполнения обязательств. Если потребитель не расторгает договор, то предприниматель должен исполнить обязательства в разумный срок. Суд не признает отказ от обязательств по причине коронавируса обоснованным, - говорит эксперт.

Медиатор и адвокат Ирина Клопова призывает оставаться реалистами. Эксперт обращает внимание, что в нынешних условиях, когда есть риск закрытия предприятий, люди, приобретающие сертификаты, сильно рискуют. Эксперт говорит, что, если предприятие в принципе кануло в Лету или не исполнило свои обязательства в срок, можно обратиться в суд и добиться возбуждения исполнительного производства либо потенциального банкротства предприятия, на который пока в России объявлен мораторий.

- В любом случае от момента приобретения сертификата до реального получения денежных средств за неисполнение обязательства пройдет очень много времени, - констатирует Клопова.

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