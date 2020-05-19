Пушкинский театральный фестиваль объявил онлайн-программу

20 мая начинается XXVII Пушкинский театральный фестиваль. Пока в формате онлайн.

Псковский академический театр драмы им. А.С. Пушкина, организатор фестиваля, анонсировал показы программы.

С 20 мая по 8 июня на сайте фестиваля pushfest.ru, а также на сайте театра пройдут видеотрансляции 22-х спектаклей. География обширная: Израиль, Литва, Финляндия, Эстония, Петербург, Башкортостан, Бурятия, Карелия, Пермский край, Красноярский край, Кемеровская, Омская, Саратовская, Тюменская, Челябинская области и, конечно, Псковская.

- Наша тематика неизменна - спектакли, созданные на основе или по мотивам произведений Пушкина и других российских классиков, - подчеркнул Андрей Пронин, арт-директор Псковского театра. - Конечно, просмотр театральных спектаклей на видео далеко не самый лучший способ знакомиться с театральным искусством. Не все записи передают атмосферу спектаклей, за кадром остаются значимые детали. Разумеется, театр надо смотреть в театре, но в нынешних условиях мы вынуждены довольствоваться несовершенной формой видеопоказа. Мы надеемся встретиться с нашим зрителем осенью в традиционном формате, показать несколько ярких новых спектаклей из Москвы, Петербурга, Петрозаводска и Краснодара. А сейчас открываем XXVII Пушкинский фестиваль онлайновой программой.

В афише несколько новых спектаклей, премьер уходящего сезона. Это "Наводнение" Сергея Левицкого из Улан-Удэ, "Пиковая дама. Игра" Евгении Сафоновой (петербургский Театр имени Ленсовета), "Дом. Дочь. Дорога" (по мотивам "Капитанской дочки") Веры Поповой из Кудымкара.

Зрителям фестиваля предстоит увидеть спектакль главного режиссера Башкирского Национального театра им. Гафури Айрата Абушахманова "Зулейха открывает глаза", ставший лауреатом "Золотой маски". Омская "Мария" Бабеля в постановке Георгия Цхвиравы, тюменская "Молодость" по Тургеневу в постановке Данила Чащина, псковская "Река Потудань" по Платонову в постановке Сергея Чехова были номинантами "Золотой маски".

"Мастера и Маргариту" Театра Viirus из Хельсинки называют одним из самых удачных спектаклей Финляндии последних лет. Интересно и имя Эйидля Палльсона, ведущего театрального режиссера Исландии, создавшего эту версию булгаковского романа. Еще одна интересная постановка - от израильтянина Йехезкеля Лазарова, создавшего на сцене тель-авивского театра "Гешер" тургеневских "Отцов и детей".

В онлайн-программе есть спектакли мэтров российского театра Геннадия Тростянецкого и Алексея Песегова, причем петербуржец Тростянецкий выпустил масштабную "Даму ПиК" в Красноярске, а житель Красноярского края Песегов, напротив, отправился на постановку "Алексея Каренина" в Эстонию, в проектный театр RAAAM. В программу вошел и спектакль Минусинского театра, авторского театра Песегова: булгаковскую пьесу о смерти Пушкина "Последние дни" поставил в Минусинске известный якутский режиссер Сергей Потапов.

Имя режиссера Ильи Ротенберга также известно в театральной России. Можно увидеть его "Грозу", выпущенную в Великих Луках. А еще работу молодого режиссера Антона Федорова, созданную в театре башкирского города Салават - "Глумов" по пьесе Островского "На всякого мудреца довольно простоты". Далее - "Пиковая дама" Андрея Сидельникова из Новокузнецка, "Повести Белкина" Тимура Насирова из Магнитогорска, "Васса" петрозаводского театра "Творческая мастерская" (режиссер Сергей Стеблюк).

- Мы надеемся, что не останутся без внимания два видеопоказа спектаклей, сценическая жизнь которых давно окончилась, - отметил Андрей Пронин. - Обе работы вышли в Петербурге, имена режиссеров в обоих случаях не были особенно широко известны публике. Теперь Андрий Жолдак и Тимофей Кулябин по праву считаются ведущими театральными мастерами Европы. Тем интересней пересмотреть (или увидеть впервые) их старые спектакли: "Тарас Бульба" Жолдака (2000, театр-фестиваль "Балтийский дом") и "Шинель. Dress Code" Кулябина (2012, театр "Приют комедианта").

На закрытии онлайн-программы, 8 июня, будет показана запись спектакля выдающегося литовского режиссера Эймунтаса Някрошюса "Борис Годунов" по трагедии Пушкина, поставленного в 2015 году в Национальном драматическом театре Литвы (Вильнюс).

В программе есть и детские спектакли. "Сказка о попе и о работнике его Балде" - постановка Вячеслава Полякова, благодаря которому Национальный театр Карелии стал одним из лидером российского театра для детей. В "Салтане" Артема Кузина из Саратова (по сказке Пушкина) играют юные студенты местной Консерватории.

А еще организаторы планируют показать лекции из своего видеоархива - Алексея Гусева, Марины Давыдовой, Дмитрия Ренанского, Татьяны Тихоновец, прочитанные в фестивальном лектории в прошлые годы.

Онлайн-программа XXVII Пушкинского фестиваля

20 мая, 19.00

"Шинель. Dress Code" (по повести Н. Гоголя). Театр "Приют комедианта" (Петербург). Режиссер Тимофей Кулябин.

21 мая, 19.00; 22 мая, 13.00

"Мастер и Маргарита" (по роману М. Булгакова). Шведский театр "Вирус" (Хельсинки, Финляндия). Режиссер Эйидль Палльсон.

22 мая, 19.00; 23 мая, 13.00

"Наводнение" (по рассказу Евгения Замятина). Русский драматический театр им. Н.А. Бестужева (Улан-Удэ). Режиссер Сергей Левицкий.

23 мая, 19.00; 24 мая, 13.00

"Тарас Бульба" (по повести Н. Гоголя). Театр-фестиваль "Балтийский дом" (Петербург). Режиссер Андрий Жолдак.

24 мая, 17.00

"Сказка о попе и работнике его Балде" (по сказке Пушкина). Национальный театр Карелии (Петрозаводск). Режиссер Вячеслав Поляков.

24 мая, 19.00; 25 мая, 13.00

"Зулейха открывает глаза" (по роману Гюзели Яхиной). Башкирский академический театр драмы им. Мажита Гафури (Уфа). Режиссер Айрат Абушахманов.

25 мая, 19.00; 26 мая, 13.00

"Река Потудань" (по повести Андрея Платонова). Псковский академический театр драмы им. А.С. Пушкина. Режиссер Сергей Чехов.

26 мая, 19.00; 27 мая, 13.00

"Отцы и дети" (по роману И.Тургенева). Театр "Гешер" (Тель-Авив, Израиль). Режиссер Йехезкель Лазаров.

27 мая, 19.00; 28 мая, 13.00

"Пиковая дама". Новокузнецкий драматический театр. Режиссер Андрей Сидельников.

28 мая, 19.00; 29 мая, 13.00

"Молодость" (по пьесе И. Тургенева "Месяц в деревне"). Тюменский Большой драматический театр. Режиссер Данил Чащин.

29 мая, 19.00; 30 мая, 13.00

"Гроза" (по пьесе А. Островского). Великолукский драматический театр. Режиссер Илья Ротенберг.

30 мая, 19.00; 31 мая, 13.00

"Пиковая дама. Игра" (по повести А. Пушкина). Театр им. Ленсовета (Петербург). Режиссер Евгения Сафонова.

31 мая, 17.00

"Салтан" (по сказке А. Пушкина). Саратовский академический театр юного зрителя им. Ю.П. Киселева. Режиссер Артем Кузин.

31 мая, 19.00; 1 июня, 13.00

"Мария" (по пьесе И. Бабеля). Омский академический театр драмы. Режиссер Георгий Цхвирава.

1 июня, 19.00; 2 июня, 13.00

"Алексей Каренин" (по мотивам романа Л. Толстого "Анна Каренина"). Театр "R.A.A.A.M." (Таллин, Эстония). Режиссер Алексей Песегов.

2 июня, 19.00; 3 июня, 13.00

"Последние дни" (по пьесе М. Булгакова). Минусинский драматический театр. Режиссер Сергей Потапов.

3 июня, 19.00; 4 июня, 13.00

"Глумов" (по пьесе А. Островского "На всякого мудреца довольно простоты"). Салаватский башкирский драматический театр. Режиссер Антон Федоров.

4 июня, 19.00; 5 июня, 13.00

"Повести Белкина". Магнитогорский драматический театр им. А.С. Пушкина. Режиссер Тимур Насиров.

5 июня, 19.00; 6 июня, 13.00

"Дом. Дочь. Дорога" (по мотивам "Капитанской дочки" А. Пушкина). Коми-Пермяцкий национальный драматический театр им. М. Горького (Кудымкар). Режиссер Вера Попова.

6 июня, 19.00; 7 июня, 13.00

"Дама ПиК" (по повести Пушкина "Пиковая дама"). Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина. Режиссер Геннадий Тростянецкий.

7 июня, 19.00; 8 июня, 13.00

"Васса" (по пьесе М. Горького). Театр "Творческая мастерская" (Петрозаводск). Режиссер Сергей Стеблюк.

8 июня, 19.00

"Борис Годунов". Национальный драматический театр Литвы (Вильнюс). Режиссер Эймунтас Някрошюс.