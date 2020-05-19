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Спецрежим для парикмахера

Регионы Северо-Запада присоединились к налоговому эксперименту с самозанятыми
Текст: Ульяна Вылегжанина (СЗФО)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 105(8159)

Субъекты Северо-Западного федерального округа один за другим вводят на своей территории специальный налоговый режим для самозанятых граждан. Вначале такое решение приняли парламентарии Калининградской области, следом за ними - псковские депутаты, на очереди - Заполярье. Предприниматели поддерживают законодательные инициативы. В пилотных регионах спецрежим успел зарекомендовать себя как простой и удобный инструмент взаимодействия некрупного бизнеса и государства. Недавнее решение о возврате самозанятым налогов, уплаченных в 2019 году, только усилило степень доверия к нововведению.

Речь идет о налоге на профессиональный доход (НПД), который взимается с помощью специального приложения ФНС России "Мой налог". Жители четырех пилотных регионов - Москвы, Республики Татарстан, Московской и Калужской областей - получили к нему доступ в начале прошлого года. В начале текущего года спецрежим начал действовать еще в 19 субъектах РФ, в том числе в трех регионах СЗФО - Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Ненецком автономном округе. По информации Федеральной налоговой службы, по состоянию на февраль к эксперименту по уплате налога на профессиональный доход в России подключились более 465 тысяч человек.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости
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С 1 июля 2020-го Госдума разрешила вводить НПД всем субъектам РФ (соответствующий закон был опубликован в начале апреля). Этой возможностью оперативно воспользовалась Калининградская область, которая заявляла о своей готовности присоединиться к эксперименту еще в прошлом году.

- В малых и микрокомпаниях трудится почти четверть трудоспособных калининградцев. Тем не менее, по нашим оценкам, достаточно большое количество граждан осуществляет свою трудовую деятельность в тени.

Поэтому мы заинтересованы в распространении налогового режима на профессиональный доход на территорию Калининградской области, - заявил министр экономического развития, промышленности и торговли региона Дмитрий Кусков.

Как пояснил глава областного минфина Виктор Порембский, НПД - это не дополнительный налог, а новый режим, перейти на который можно добровольно. Пользоваться им вправе физические лица и предприниматели, которые продают товары собственного производства, сдают в аренду недвижимость, оказывают услуги физическим лицам или бизнесу. Самозанятые не должны привлекать наемных работников, а объем годового дохода не должен превышать 2,4 миллиона рублей.

- Новый режим позволит облегчить ведение предпринимательской деятельности гражданам, уже сейчас использующим другие налоговые режимы, - отметил Виктор Порембский. - А также стимулировать предпринимателей легально вести бизнес и получать доход от подработок - без рисков быть оштрафованными за незаконное предпринимательство.

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Ставки НПД невелики - четыре процента от заработка, если клиентами являются физические лица, и шесть процентов - при работе с бизнесом. При этом плательщики не обязаны сдавать банковскую отчетность и перечислять взносы в государственные страховые фонды. Точнее, в сбор уже включены отчисления в Фонд обязательного медицинского страхования.

Ожидать от спецрежима серьезных дополнительных поступлений в бюджет, по мнению экспертов, не следует. Не исключено, что чаще новый налог будут применять не граждане, которые ранее работали в тени, а действующие предприниматели, решившие провести на законных основаниях налоговую оптимизацию.

Так, в Псковской области решение о вводе НПД приняли в конце апреля. Корреспондент "РГ" поговорила с тремя псковичами (двое сдают квартиры в аренду, один работает репетитором). Все признались, что в текущей неопределенной экономической ситуации предпочтут оставить весь заработок себе.

В то же время НПД весьма заинтересовал предпринимателей, применяющих другие льготные налоговые режимы, в частности плательщиков единого налога на вмененный доход, который перестанет действовать в следующем году.

- Специальный налоговый режим для самозанятых действительно будет удобен парикмахерам, специалистам по ремонту обуви и другим представителям сферы услуг, работающим без наемных сотрудников, - комментирует ситуацию псковский бизнес-омбудсмен Аркадий Мурылев. - Предприниматели, которые трудятся не в одиночку, применять спецрежим для самозанятых не вправе.

Прямая речь

Александр Кайсаров, замруководителя департамента менеджмента Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге:

- Несмотря на то что налог на профессиональный доход вряд ли станет крупным источником доходов для региональных бюджетов, игнорировать его не следует. Его главная задача - наладить первые связи между самозанятыми гражданами и государством.

Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область СЗФО Псковская область СЗФО Мурманская область СЗФО Санкт-Петербург

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