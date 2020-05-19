Предприятия легкой промышленности Северо-Запада перенастраивают производства. Вместо школьной формы шьют тканевые маски для лица, вместо нарядных женских блузок - защитные халаты. Но рынок многоразовых средств индивидуальной защиты (СИЗ) постепенно достигает насыщения. Кроме того, у бизнеса возникли проблемы, связанные с сертификацией изделий. Спрос на обычную одежду тем временем упал практически до нуля.

В Минпромторге РФ не исключают, что текстильную и швейную промышленность включат в перечень наиболее пострадавших отраслей российской экономики. Это позволит бизнесу претендовать на федеральные субсидии. Какая поддержка требуется производителям на региональном и муниципальном уровнях, выясняла корреспондент "РГ".

Аптекарь не надел маску

По словам директора Союза производителей легкой промышленности Санкт-Петербурга Светланы Молчановой, в апреле объем продаж одежды и обуви посредством интернет-магазинов сократился на 90 процентов. Стационарные магазины не работали весь месяц. Чтобы сохранить рабочие места, все крупные фабрики и практически весь малый швейный бизнес переключились на производство СИЗ.?Однако с реализацией этой продукции возникли проблемы.

- Аптеки требуют добровольный сертификат о соответствии изделия требованиям технических условий, оформление которого стоит около 100 тысяч рублей, - поясняет Светлана Молчанова. - При этом на рынке добровольной сертификации сейчас происходят серьезные изменения. Все 2,3 тысячи компаний, которые там работают, должны до конца года пройти перерегистрацию или закрыться. Очень непросто разобраться в нюансах, найти надежную систему сертификации, которая не прекратит свое существование в ближайшие месяцы. Сложно налаживать связи и с торговыми сетями, ведь их головные офисы, в которых принимаются важные решения, расположены в Москве. Некоторые петербургские производители даже открывают представительства в столице, чтобы взаимодействовать с ритейлерами.

С получением сертификата, впрочем, сложности не заканчиваются. Аптеки не спешат сотрудничать с новыми производителями СИЗ, предпочитая знакомых поставщиков, в том числе иностранных. К примеру, 10 петербургских фабрик запустили совместный проект по производству хлопковых многоразовых масок. Суммарные мощности всех площадок рассчитаны на 50 тысяч изделий в сутки. Но пока основные покупатели - это юридические лица. Объединению не удалось войти ни в одну аптечную сеть, работающую в Северной столице.

Это недопустимо — поддерживать зарубежных производителей в ситуации, когда российские предприятия в любой момент могут прекратить существование

- С одной стороны, аптеки - это частные организации, они имеют право выбирать контрагентов по своему усмотрению, - продолжает Светлана Молчанова. - С другой стороны, задачу наладить производство СИЗ поставил перед легпромом Минпромторг РФ.?Поэтому, на мой взгляд, будет правильно, если государство вмешается в вопросы сбыта этих изделий. Речь идет не только об аптеках, но и о крупных корпорациях с государственным участием, которые сейчас закупают одноразовые изделия за границей. Это недопустимо - поддерживать зарубежных производителей в ситуации, когда российские предприятия в любой момент могут прекратить существование. Кстати, помощь в установлении контактов с аптеками способны оказать и региональные власти, приняв соответствующее политическое решение.

Дорогие киловатты

Трикотажная фабрика в городе Сосновый Бор Ленинградской области, которая специализируется на детской одежде, наладила выпуск многоразовых масок по просьбе местных жителей и властей. СИЗ не принесли прибыль предприятию. Деньги, полученные с их продажи, целиком пошли на заработные платы сотрудникам.

- Мы изначально решили, что производство защитных изделий будет не коммерческим, а социальным проектом, - комментирует ситуацию директор сосновоборской трикотажной фабрики Анатолий Симанов. - Когда наши маркетологи зафиксировали падение спроса на многоразовые маски, мы свернули их производство и вернулись к обычной линейке детской одежды.

В какой-то степени предприятию повезло. Его детский трикотаж реализуется через крупные гипермаркеты, которые не закрылись в период самоизоляции. Более того, некоторые китайские конкуренты начали работать с перебоями, и спрос на сосновоборские изделия со стороны ритейлеров даже вырос.

Однако поддержка на уровне региона предприятию все же требуется. Фабрика автоматизировала производство, что в конечном итоге позволило снизить себестоимость продукции и войти в торговые сети. Обратной стороной медали стали гигантские платежи за электроэнергию, которые составляют сейчас 10 процентов от оборота компании.

- Мы платим порядка 10 рублей за киловатт - в три раза больше, чем граждане. Причем "ночных" льготных тарифов для юридических лиц не существует, хотя фабрика работает непрерывно. Если бы регион довел стоимость электроэнергии для предприятия до тарифов населения и позволил нам пользоваться "ночными" тарифами, это была бы существенная поддержка, - подчеркивает Анатолий Симанов.

Имущество с обременением

Сыктывкарская швейная фабрика, которая производит школьную форму и вещи для детей и взрослых из флиса, тоже прекратила выпуск СИЗ в связи с насыщением рынка. Сейчас предприятие вернулось к производству одежды, но все вещи отправляются на склад. Продажи упали до нуля, не помогла даже новая услуга - бесплатная доставка с примеркой.

- К сожалению, швейную промышленность на федеральном уровне не отнесли к наиболее пострадавшей отрасли.

Надеюсь, эту ситуацию исправят, - отмечает директор сыктывкарской фабрики Наталья Холопова. - Не разработали для нас меры поддержки и на региональном уровне. Если ситуация не изменится, вскоре мы исчерпаем оставшийся небольшой запас финансовой прочности. Придется приостановить деятельность, работу потеряют 12 человек.

Чем могут помочь отрасли местные чиновники? Во-первых, льготами при аренде муниципального или регионального имущества. Сыктывкарская фабрика располагается в муниципальном помещении. Арендные платежи вместе с "коммуналкой" достигают 100 тысяч рублей в месяц. Получив хорошую скидку, предприятие сможет оплачивать труд нескольких швей. Во-вторых, регионы вправе предоставлять предпринимателям преференции по налогу на имущество. Ежегодный платеж за офис и магазин, которые находятся в собственности фабрики, составляет 110 тысяч рублей.

- Когда ситуация стабилизируется, неизвестно. Поэтому важно, чтобы поддержка была не единовременной, а системной. Чтобы льготами, о которых идет речь, бизнес смог пользоваться хотя бы до сентября, - продолжает Наталья Холопова. - Что касается федеральных льгот, для нас существенной статьей расходов являются взносы в государственные страховые фонды.

Госдума РФ уже снизила ставки с 30 до 15 процентов для всех субъектов малого и среднего бизнеса. Однако снижение распространяется только на разницу между заработной платой и МРОТ. В нашей отрасли средние зарплаты невелики, мы послабления практически не почувствуем. Было бы замечательно, если бы для швейных производств ставки взносов снизили на весь фонд заработной платы.

Льгота по налогу на имущество будет актуальна для многих предприятий легкой промышленности, у которых помещения находятся в собственности, развивает тему Светлана Молчанова. Кроме того, регионы могут компенсировать производителям СИЗ затраты, связанные с сертификацией продукции.