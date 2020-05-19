Смольный разъяснил проведение церемоний прощания и похорон

В Петербурге ввели новые правила осуществления ритуальных церемоний. По предписанию главного санитарного врача Северной столицы при скорбных процедурах исключается прощание с умершими вне зависимости от установленного диагноза. Тем не менее, как сообщает администрация Петербурга, рассматривается вопрос о некотором смягчении данных мер при соблюдении всех требований безопасности.

В частности, в релизе Смольного указывается, что ситуация требует определить условия, при которых участие близких родственников в церемониях прощания и похорон все-таки будет возможно. В данный момент администрация Петербурга вместе с санитарными врачами прорабатывает порядок, который позволил бы близким в последний раз попрощаться с родным человеком, но при этом соблюсти все противоэпидемические мероприятия. Рассматривается вопрос о том, чтобы один из девяти залов крематория приспособить под проведение таких церемоний.

Тем не менее, пока порядок прощания не проработан, все организации, которые оказывают ритуальные услуги, соблюдают действующие нормы.

Кроме того, в администрации Петербурга отмечают, что непосредственно на кладбищах церемонии прощания не производятся. Но при этом на похоронах близкие родственники сейчас имеют право присутствовать.