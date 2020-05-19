В четырех районах Коми из-за паводка ввели режим ЧС

В Усинске Республики Коми ввели режим чрезвычайной ситуации из-за экстремального паводка. ЧС также объявлена в Усть-Куломском, Усть-Цилемском и Удорском районах Коми.

Как сообщает ГУ МЧС региона, река Печора вышла из берегов на всем протяжении до границы с Ненецким округом. В городском округе "Усинск" подтоплены жилые дома. Угрозы жизни и здоровью местных жителей нет. Они заранее подготовились к паводку, обеспечены всем необходимым.

Жители сельских населенных пунктов, дома которых затопило сильнее, эвакуировались с помощью спасателей. Некоторые решили переждать паводок у родственников, не попавших в зону подтопления. Сотрудники МЧС и ГИМС на катере постоянно обследуют территорию и при необходимости вывозят пострадавших в безопасное место.

Рост уровня воды в реках Коми продолжается, но уже более медленными темпами, чем прежде. В ближайшее время может залить автомобильную дорогу из Пармы в Колву - в этом случае между населенными пунктами начнут ходить катера.