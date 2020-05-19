В Калининграде заработала университетская биржа труда для студентов

Калининградский вуз открыл биржу труда для студентов, оказавшихся в сложной жизненной ситуации из-за пандемии. Молодые люди трудятся в университете: кто-то в проекте по производству защитных масок, кто-то в вузовском Ботаническом саду. Всего появилось 200 новых рабочих мест. Об этом сообщает пресс-служба Балтийского федерального университета имени Канта.

Сейчас продолжается заявочный этап и этап отбора. Свободных вакансий осталось немного, но в вузе обещают рассмотреть все заявки и, если потребуется, создать дополнительные рабочие места. Со студентами заключают гражданско-правовые договоры.

Собеседования проходят в режиме онлайн. В среднем молодые люди работают пять-шесть часов в день. Их доход равняется минимальному размеру оплаты труда в регионе - 12,3 тысячи рублей.

Старшекурсники, уже имеющие определенные профессиональные навыки, помогают вузовским программистам, экономистам, аналитикам. Есть вакансии делопроизводителей - они займутся оцифровкой университетского имущества и наполнением базы данных.

Первокурсники без опыта работы тоже найдут себе оплачиваемое занятие. Кто-то уже трудится курьером или упаковщиком инновационных масок с напылением серебра, производство которых наладил вуз.

- Мы понимаем, что ситуация в некоторых семьях ухудшается, у кого-то теряется или значительно снижается уровень доходов, - комментирует ситуацию ректор университета Александр Федоров. - Поэтому мы запустили проект по социальной поддержке студентов, который предполагает их временное трудоустройство в университете.

Студент четвертого курса Института природопользования, территориального развития и градостроительства Андрей Бирюк живет один. Он совмещал учебу с работой, но из-за карантина молодого сотрудника уволили. Поэтому поддержка со стороны вуза пришлась очень кстати.

- Я устроился лаборантом-садовником в Ботаническом саду БФУ, 15 мая мы с другими ребятами уже приступили к выполнению своих обязанностей, - рассказывает Андрей. - Фронт работ обширен: перекопка грядок, посадка цветов и стрижка газона. Я сам выбрал Ботсад из списка вакансий, ведь раньше я трудился в похожей сфере.

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