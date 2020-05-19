В Петербурге умерла переводчица Киплинга и Байрона Галина Усова

В Санкт-Петербурге ушла из жизни поэтесса и переводчица Галина Усова. Она не дожила нескольких дней до дня рождения - 22 мая ей должно был исполниться 89 лет.

О смерти Галины Усовой рассказали в сообществе, посвященном ее творчеству.

Галина Усова известна в литературных кругах прежде всего как переводчица с английского языка. В ее изложении выходили произведения Эдгара По, Агаты Кристи, Байрона, Редьярда Киплинга, Уильяма Блейка, Перси Шелли, Джона Толкина, Уильяма Вордсворта. Также она всю жизнь сама писала стихи.

В начале 2010-х годов Галина Усова начала продавать свои книги у станции метро "Политехническая". Благодаря этому она попала в поле зрения журналистов, о ней тогда часто писали. Многие хотели помочь переводчице. Но, по словам самой Галины Сергеевны, никакой помощи ей не требовалось. "Я просто не хочу, чтобы пропала работа, которую я проделала", - объясняла она. При этом новыми переводами и собственной поэзией Галина Усова не прекращала заниматься даже в преклонном возрасте.