Новости

На тульском посту проверки пропусков произошла стрельба 18:10
Состоялась конференция Microsoft Build 2020 18:00
В Кировской области нашли пропавшего четырехлетнего мальчика 17:59
На Кубани возбудили первое в РФ дело о невыплате надбавок медикам 17:58
Московским бизнесменам оказали поддержку по кредитам на 9 млрд рублей 17:51
Заслуженный артист РФ Шевченков рассказал о пьяной драке со Шнуровым 17:50
На Урале в лесу обнаружили больше полусотни правительственных иномарок 17:50
Простые ситуации, когда WD-40 может сильно навредить автомобилю 17:40
Российские школьники выбрали песни для выпускного 17:39
Протоиерей Димитрий Смирнов вылечился от COVID-19 17:38
Число жертв пожара в больнице Петербурга увеличилось до шести 17:37
Названа причина взрыва в обнинском медцентре радиологии 17:37
Subaru возобновила работу заводов 17:36
В Петербурге умерла переводчица Киплинга и Байрона Галина Усова 17:35
Найденный в ЮАР артефакт может переписать историю человечества 17:30
Лавров: "Северный поток-2" будет построен 17:23
В КЧР продлили режим повышенной готовности до 24 мая 17:23
В Бенгальском заливе в среду ожидается самый мощный циклон с 1999 года 17:13
Замминистра обороны проверил, как ведется арктическая боевая подготовка 17:11
Lada рассказала о планах на беспилотники и электрокары 17:00
В Норвегии предлагают оставить границы закрытыми до 2021 года 16:59
Вышел трейлер боевика Спайка Ли и Netflix "Пятеро одной крови" 16:54
Сбербанк перенес годовое собрание акционеров на осень 16:50
На Урале проверят торговую сеть после вспышки COVID-19 на складе 16:45
В Тюменской области нашли тело девушки-подростка 16:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как помочь детям преодолеть стресс при самоизоляции
Как помочь детям преодолеть стресс при самоизоляции
Работающим пенсионерам старше 65 лет оформят третий больничный из-за пандемии
Работающим пенсионерам старше 65 лет оформят третий больничный из-за пандемии
Финал на удаленке: премия "Лицей" объявляет Короткий список
Финал на удаленке: премия "Лицей" объявляет Короткий список
19.05.2020 17:35
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Петербурге умерла переводчица Киплинга и Байрона Галина Усова

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)

В Санкт-Петербурге ушла из жизни поэтесса и переводчица Галина Усова. Она не дожила нескольких дней до дня рождения - 22 мая ей должно был исполниться 89 лет.

О смерти Галины Усовой рассказали в сообществе, посвященном ее творчеству.

Галина Усова известна в литературных кругах прежде всего как переводчица с английского языка. В ее изложении выходили произведения Эдгара По, Агаты Кристи, Байрона, Редьярда Киплинга, Уильяма Блейка, Перси Шелли, Джона Толкина, Уильяма Вордсворта. Также она всю жизнь сама писала стихи.

В начале 2010-х годов Галина Усова начала продавать свои книги у станции метро "Политехническая". Благодаря этому она попала в поле зрения журналистов, о ней тогда часто писали. Многие хотели помочь переводчице. Но, по словам самой Галины Сергеевны, никакой помощи ей не требовалось. "Я просто не хочу, чтобы пропала работа, которую я проделала", - объясняла она. При этом новыми переводами и собственной поэзией Галина Усова не прекращала заниматься даже в преклонном возрасте.

Общество Утраты Культура Литература Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург РГ-Видео

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Путин: Выплаты в 10 тысяч рублей затронут 22 млн детей
Летние смены в детских лагерях могут перенести и сократить
В Госдуму поступили новые поправки о поддержке граждан и бизнеса
Сенатор: Японские политики оказались жертвами самообмана в вопросе Курил
За сутки в России подтверждено 9263 случая COVID-19 в 83 регионах
Стоит ли делать прививки в разгар пандемии
Школьные экзамены смогут признать равносильными ЕГЭ