В Поморье и НАО обсуждают идею создания мегарегиона

В Архангельской области и Ненецком автономном округе началось общественное обсуждение инициативы по объединению двух арктических регионов.

Напомним: 13 мая временно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области Александр Цыбульский и врио губернатора НАО Юрий Бездудный подписали меморандум о совместных действиях по подготовке к выдвижению инициативы, касающейся образования нового субъекта РФ.

Идея объединения уже звучала около пятнадцати лет назад, но поддерживалась в основном жителями Поморья. Тем временем в Ненецком округе, с его нефтяным бюджетом, отношение к объединению изменилось совсем недавно - после резкого падения цен на углеводороды. Обеспокоенность врио губернатора понятна.

- У нас с вами колоссальные обязательства перед жителями - гарантии, льготы, субсидии, - которые мы обязаны с вами выполнять, - сказал Юрий Бездудный. - Но правда в том, что к 1 июля эти обязательства мы, по большому счету, выполнить не сможем. Мы с вами фактически стоим на краю пропасти. И либо мы попадем в эту пропасть, либо найдем какой-то иной выход. Какой? По объединению двух экономик - Архангельской области и Ненецкого автономного округа.

-?Каждый из наших регионов, по-своему являясь и арктическим, и перспективным, тем не менее будет всегда поодиночке проигрывать глобальную "войну" или конкуренцию за ресурсы. У Архангельской области нет полноценного выхода к Севморпути, в НАО есть выход к СМП, но нет диверсифицированной экономики и трудовых ресурсов, которые поддержали бы интерес инвестора для вхождения в такого рода проекты, - отметил Александр Цыбульский. - Объединив усилия, предложив создать крупнейший, сильнейший, мощнейший, исторически на самом деле наиболее значимый из всех арктических территорий регион, мы сможем с вами получить совершенно другие возможности для развития, привлечь крупные инвестиции - и государственные, и частные.

Каждый из регионов поодиночке будет проигрывать глобальную «войну» за ресурсы

Напомним: сегодня округ территориально входит в состав Архангельской области, оставаясь самостоятельным субъектом РФ.?Вместе с тем до начала 90-х годов это был единый край.

- Экономически, исторически мы всегда были вместе. К примеру, ненецкие тундры назывались раньше архангельскими, так как они были частью Архангельской губернии; только коренные жители и специалисты различали Большеземельскую, Малоземельскую, Тиманскую и Канинскую, - говорит писатель и журналист Виктор Толкачев, написавший книги об истории, культуре, природе Ненецкого округа и Поморья.

Для Толкачева, как и для многих других северян, Печора, тундра, нарты такие же родные слова, как Двина, тайбола, карбас. Много веков подряд, а особенно активно - в 30-х годах XX столетия Ненецкий округ осваивали жители Поморья. И если сегодня выпускники архангельских вузов нередко "летят на Север", где более высокая зарплата, то канинские ненцы, как и триста лет назад, "ямдают" на юг, ежегодно пригоняя оленей на зимние пастбища Архангельской области.

- Объединение важно с точки зрения исторической и экономической, политической и оборонной. В перспективе богатейшие природные ресурсы НАО (а они еще не все разведаны) помогут Архангельской области перестать быть дотационной, - говорит писатель. - А для округа станут реальными давно задуманные и проработанные специалистами важные экономические проекты. Возьмите проблемы Северного морского пути. Так, сегодня пустует Амдерма с морским портом и аэродромом - один из основных пунктов СМП и арктического авиасообщения. Есть давний проект строительства незамерзающего порта в Индиге, способный изменить транспортную инфраструктуру единого региона при условии строительства железной дороги из Республики Коми и нефтепровода от месторождений. Но кто услышит голос маленького округа? И совсем по-другому будут относиться к мегарегиону: появится возможность оживления Арктического побережья.

Богатейшие природные ресурсы округ не может осваивать во многом потому, что людей здесь живет меньше, чем в райцентре. Зато госслужащих на единицу населения гораздо больше, чем в любом регионе страны.

- Объединение Архангельской области и НАО - это решение макроэкономического уровня. Надеюсь увидеть расчеты его экономической целесообразности, - сказал "РГ" профессор Высшей школы экономики, управления и права САФУ Александр Пластинин. - Вместе с тем регион станет более управляемым - уйдет дублирование органов власти и сократятся расходы на ее содержание. Судите сами: в субъекте РФ, где сегодня живет 44 тысячи человек, пришлось создавать те же самые органы власти, включая федеральные, как и в регионе, где живет миллион сто тысяч. Но объединение - это стратегическое решение, и нужно понимать, что перемены наступят не с завтрашнего дня. Хотя, я думаю, что северяне довольно спокойно его воспримут, за исключением тех, кому захочется "пошуметь" и заработать политические очки.

Александр Цыбульский предложил подойти к вопросу без эмоций:

- Мы должны посмотреть и принять те решения, за которые наши с вами дети будут говорить нам спасибо. У нас есть возможность сейчас - и это исторический момент, когда мы можем это решение с вами принять.

Мнение

Виктор Толкачев, писатель и журналист:

- Обязательно должны быть сохранены все социально-культурные достижения НАО: уровень жизни в округе, особенно ветеранов; условия дальнейшего развития уникальной ненецкой культуры - язык, подготовка кадров, образование - не должны остаться без господдержки такие структуры и организации, как Этно-культурный центр, Комитет коренных народов Севера, Ассоциация ненецкого народа "Ясавэй".

Тем временем

Координировать работу будет комиссия, в состав которой войдут представители двух регионов, тогда как специально созданные рабочие группы уже проводят консультации с общественностью Поморья и НАО. Решающее слово - за жителями области и округа: свое мнение они выскажут на референдуме, который запланировано провести в сентябре одновременно с губернаторскими выборами.