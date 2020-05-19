В ряде районов Ленобласти анонсировали открытие детских садов

В пяти районах Ленобласти, а также в городе Сосновый Бор, где зафиксировано минимальное количество случаев коронавирусной инфекции, с 1 июня могут открыться детские сады. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время прямой телефонной линии.

Сейчас в регионе зафиксировано 2052 случая COVID-19. По числу заболевших Ленобласть разделена на три зоны: "зеленую", "желтую" и "красную".

В первую очередь детские сады власти намерены открыть в регионах "зеленой" зоны, где эпидемическая обстановка более ли менее благополучная. К "зеленой" зоне относят Волховский, Лодейнопольский, Лужскиий, Подпорожский, а также Сланцевский районы и город Сосновый Бор.

Дрозденко не исключил, что детские сады заработают и в "желтой" зоне, а вот по "красной" - решение еще не принято. В эту зону входят наиболее населенные районы: Всеволожский, Выборгский, Гатчинский, Кировский, а также Тосненский.