В СЗФО гипермаркеты планируют вытеснить общепит

Венчурный фонд Fuel for Growth подготовил аналитический отчет о мировых инвестициях в сфере foodtech. Статистика показывает, что за год сумма инвестиций сократилась втрое, а количество сделок уменьшилось в два раза. Наибольший интерес инвесторов вызвали вполне земные проекты.

Согласно опубликованным данным, в первом квартале 2019 года лидерами по привлечению инвестиций стали сервис по аренде помещений для "облачных кухонь", платформы для заказа еды из ресторанов, а также производители полезных снеков. Подобная картина, но с меньшими масштабами сложилась и на территории нашей страны. Это и понятно - последнее время расходы россиян на продукты увеличились. Опрос респондентов, проведенный сервисами "Работа.ру" и "Самокат", показал, что 35 процентов из них экономят на еде, 27 - сохранили траты на прежнем докризисном уровне, 38 процентов тратят на продукты больше, чем до карантина. Поэтому и самые значительные инвестиции были сделаны в подобные компании. Так, "Кухня на районе" - сервис быстрой доставки готовых блюд через приложение, который работает в 30 районах Москвы и в Мытищах, в мае привлек инвестиции от СП Сбербанка и Mail.ru Group, а месяцем ранее эти же инвесторы отчитались о покупке доли (75,6 процента) в сервисе экспресс-доставки еды "Самокат". Сегодня это самый перспективный сегмент рынка - согласно исследованию "Инфолайн", рынок экспресс-доставки продуктов питания в России по итогам 2020 года может увеличиться почти в 42 раза - с 0,7 до 30 миллиардов рублей. Основной рост, говорят эксперты, обеспечат крупнейшие федеральные продуктовые сети.

Многие из них расширяют свои возможности и по доставке готовой еды. Так, в Петербурге финская сеть продуктовых магазинов PRISMA осенью 2020 года запустит производство готовой еды и полуфабрикатов мощностью 20 тонн выпускаемой продукции в месяц. В компании сообщают, что на старте в ассортименте будет около 30 видов готовых блюд с реализацией на развес в гипермаркетах с последующим масштабированием на всю сеть.

Рынок экспресс-доставки продуктов питания за год может увеличиться в 42 раза

По мнению аналитиков, и другие сетевые продавцы будут пытаться занять нишу недорогих кафе, с которыми в настоящий момент они находятся фактически в равных условиях. Впрочем, о том, что классический формат гипермаркетов ждут преобразования, говорили уже давно. Предполагалось, что многие убыточные форматы могут слиться с фермерскими рынками и фудкортами (когда это было возможно). Теперь для многих игроков наступил выгодный момент для самых смелых трансформаций, тем более что на днях стало известно, что гипермаркеты в Петербурге откроются раньше кафе, а вице-губернатор Евгений Елин четко обозначил позицию городских властей - "всем рестораторам нужно поменять свою бизнес-модель и понять, как они будут зарабатывать. Им нужно подумать о развитии услуг по продаже еды на вынос, о том, какие продукты они будут предлагать. Власти будут помогать - развивать уличную торговлю". Так что вполне может случиться, что пальму первенства в развитии сервисов еды на вынос у кафе могут перехватить гипермаркеты. Кстати, в Северной столице самые прозорливые из них уже стали поставлять свою продукцию в торговые точки.