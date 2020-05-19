В Вологде подожгли музей, где отбывал ссылку Иосиф Сталин

В Вологде подожгли музей "Вологодская ссылка". Возгорание произошло в техническом помещении и его быстро потушили, сообщили в пресс-службе регионального УМЧС.

ЧП произошло сегодня ночью. Горящий предмет попал в техническое помещение через вентиляционное отверстие. Площадь возгорания составила один квадратный метр. Экспонаты музея не пострадали.

По предварительной версии, причиной стал поджог. Теперь с этим будут разбираться правоохранительные органы.

Музей "Вологодская ссылка" - филиал Вологодского государственного историко- архитектурного и художественного музея-заповедника. Деревянное двухэтажное здание относится к 1868 году постройки. С декабря 1911 года по февраль 1912-го здесь в ссылке проживал Иосиф Сталин. С 1937 года в этом доме сделали музей, потом закрыли. А в 2007 году в здании открылся музей "Вологодская ссылка".