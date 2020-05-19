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19.05.2020 17:11
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Замминистра обороны проверил, как ведется арктическая боевая подготовка

Текст: Александр Степанов
Заместитель министра обороны генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров в Заполярье проинспектировал организацию арктической боевой подготовки и состояние учебно-материальной базы в частях Северного флота, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Там отметили, что в рамках рабочей поездки в войска Северного флота Евкуров провел совещание в штабе флота в Североморске, а также проверил как готовятся к летнему периоду обучения в отдельной мотострелковой бригаде и отдельной бригаде морской пехоты Северного флота.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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"Евкуров проинспектировал организацию арктической боевой подготовки военнослужащих соединений Северного флота, осмотрел полигон горной подготовки и проверил ход строительства ряда военных объектов на территории военных городков", - рассказали в Минобороны.

Замминистра также проверил в бригаде морской пехоты как реализуется концепция развития и применения этого рода войск.

Кроме того, в штабе Северного флота Евкуров заслушал доклад командира армейского корпуса Северного флота генерал-майора Дмитрия Краева о выполнении задач боевой подготовки в ходе зимнего обучения.

В ходе рабочего визита комиссия офицеров Главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил во главе с замминистра проверила ход подготовительного периода и состояние учебно-материальной базы в отдельной мотострелковой бригаде, дислоцирующейся в Печенгском районе Мурманской области, а также в отдельной бригаде морской пехоты в поселке Спутник.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область

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