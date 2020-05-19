Жителю Вологодской области грозит до 20 лет за поджог пенсионера

Великоустюгский следственный отдел СК Вологодской области завершил расследование громкого уголовного дела в отношении 34-летнего местного жителя, который сжег пенсионера вместе с машиной. Дело возбуждено по двум статьям УК РФ - убийство, совершенное с особой жестокостью и общеопасным способом и умышленное уничтожение чужого имущества, сообщила пресс-служба регионального Следкома.

Все произошло в июне прошлого года на автодороге между деревнями Шестаково и Подволочье Кичменгско-Городецкого района. Молодой мужчина на престижной иномарке согласился отбуксировать сломавшийся УАЗ 61-летнего местного жителя. Но в какой-то момент машины столкнулись.

Взбешенный владелец иномарки устроил драку. А потом избитого пенсионера посадил в его же УАЗ, облил машину бензином из канистры и поджог. Мужчина сгорел вместе с автомобилем. Сам же подозреваемый скрылся.

Но его нашли и заключили под стражу. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательная база. Прокурор утвердил обвинительное заключение. Все материалы передадут в суд. Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы.